La licence Little Nightmares connaît aujourd'hui une certaine popularité, et elle a visiblement une grosse surprise en réserve pour nous. Et ça ne concerne pas le troisième opus.

Little Nightmares est une franchise horrifique qui a rencontré un beau succès auprès des joueurs. Malheureusement, suite à la sortie du deuxième jeu, on nous avait annoncé que Tarsier Studios n'allait pas rempiler pour une suite. Mais c'était sans compter l'intervention de l'éditeur, Bandai Namco, qui a dépêché Supermassive Games pour prendre le relai. Aujourd'hui, on a droit à une nouvelle annonce pour la licence, et elle devrait faire plaisir aux fans de la première heure.

Little Nightmares bientôt de retour sur PS5 et Xbox Series ?

L'information qu'on vous rapporte est due à un leak concernant le premier opus Little Nightmares. Une version améliorée de celui-ci a été évaluée par l’Entertainment Software Rating Board (ou ESRB). La cerise sur le gâteau, c'est que cette édition est prévue pour la PS5, la Xbox Series X|S et le PC. Cette révélation rejoint un leak datant de l'an dernier, et qui nous venait du conseil de publication et du cinéma de l’Afrique du Sud. Du coup, même si ça n'a pas encore été confirmé de façon officielle, on n'est presque plus obligé de prendre des pincettes.

Le listing nous apprend des choses plutôt intéressantes. Il faut s'attendre à de nombreuses améliorations graphiques, mais pas que. La jouabilité sera également optimisée pour son arrivée sur les consoles de Sony et Microsoft. Par conséquent, il n'y aura pas de meilleur moment pour se lancer dans l'aventure. Little Nightmares 1 plonge le joueur dans l'Antre, un lieu habité par des créatures cauchemardesques. Le but est simple, il faut leur échapper et trouver le moyen de sortir de cet endroit. L'univers est fascinant, à l'instar des horreurs qu'on rencontre tout au long du jeu.

Ceci dit, une question brûle les lèvres des détenteurs de Little Nightmares 1. Eh oui, est-ce qu'il y aura besoin de repasser à la caisse si on l'a déjà sur PS4, Xbox One et PC ? Ce n'était pas le cas dans le 2 qui avait eu droit à une mise à jour gratuite. Ainsi, ça ne devrait - normalement - pas l'être ici aussi. Cependant, il vaut mieux ne pas trop s'avancer, et attendre une déclaration de l'éditeur. En tout cas, ça promet, et ce serait une bonne excuse pour relancer le jeu.

Trailer de Little Nightmares

Et le troisième opus alors ?

Quant à la suite, elle doit toujours arriver en 2024, mais on ne dispose pas encore d'une date de sortie précise. Ce qu'on sait, c'est qu'il sera possible d'y jouer en solo, mais aussi en coopération jusqu'à deux joueurs. C'est une grande première pour la série, en plus d'être une fonctionnalité qui était assez attendue. En même temps, grâce à elle, on aura certainement des puzzles plus complexes. C'est également un excellent moyen de surprendre les vétérans de la franchise. Pour rappel, Little Nightmares 3 débarquera sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, et PC.