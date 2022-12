2023 devrait assurément être une année riche en sorties de jeux vidéo. De très nombreux titres sont attendus et ça commence dès le mois de janvier avec de l’action, de l’horreur des gros monstres et une petite touche de jeux indé. Alors chez vous, quel est le programme pour démarrer l'année ?

Principales sorties jeux video janvier 2023

Children of Silentown - 11 janvier 2023 - PS5, Xbox Series, PC, Switch, PS4, Xbox One

- 11 janvier 2023 - PS5, Xbox Series, PC, Switch, PS4, Xbox One Vengeful Guardian : Moonrider - 12 janvier 2023 - PS5, Switch, PC, PS4

- 12 janvier 2023 - PS5, Switch, PC, PS4 One Piece Odyssey - 13 janvier 2023 - PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One

- 13 janvier 2023 - PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One Persona 3 Portable - 19 janvier 2023 - PS5, Xbox Series, Switch, PC, PS4, Xbox One

- 19 janvier 2023 - PS5, Xbox Series, Switch, PC, PS4, Xbox One Persona 4 Golden - 19 janvier 2023 - PS5, Xbox Series, Switch, PC, PS4, Xbox One

- 19 janvier 2023 - PS5, Xbox Series, Switch, PC, PS4, Xbox One Fire Emblem Engage - 20 janvier 2023 - Switch

- 20 janvier 2023 - Switch Monster Hunter Rise - 20 janvier 2023 - PS5, Xbox Series, Switch, PC, PS4, Xbox One

- 20 janvier 2023 - PS5, Xbox Series, Switch, PC, PS4, Xbox One Forspoken - 24 janvier 2023 - PS5, PC

- 24 janvier 2023 - PS5, PC Dead Space Remake - 27 janvier 2023 - PS5, Xbox Series, PC

- 27 janvier 2023 - PS5, Xbox Series, PC Superfuse (Early Access) - 31 janvier 2023 - PC

Children of Silentown

11 janvier 2023 - PS5, Xbox Series, PC, Switch, PS4, Xbox One

Développé par les petits studios Elf Games et Luna2 Studio, Children of Silentown est un jeu d’aventure narratif à la direction artistique singulière dessiné à la main. On y incarne Lucie, une petite fille, qui vit dans un village entouré d’une forêt où grouillent des monstres. La jeune fille prendra son courage à deux mains pour enquêter sur de nombreuses disparitions.

Vengeful Guardian : Moonrider

12 janvier 2023 - PS5, Switch, PC, PS4

Développé par JoyMasher (Blazing Chrome) Vengeful Guardian : Moonrider se veut être un véritable hommage aux jeux d’action en scrolling horizontal des années 90’. Le jeu nous met dans la peau d’un samouraï cybernétique qui part en quête de vengeance en décimant et doit traverser des niveaux jonchés d’ennemis et de pièges. Pour les amoureux de jeux old school 16 bits.

One Piece Odyssey

13 janvier 2023 - PS5, Xbox Series, PC, PS4, Xbox One

L’un des Shōnen les plus populaires de ses dernières années débarque dans un tout nouveau jeu d’action qui devrait reprendre une bonne partie des arcs majeurs du manga, mais pas que… One Piece Odyssey devrait proposer une bonne dose de JRPG classique et nous promet une plongée ambitieuse dans l’univers du célèbre pirate. Nous avons d’ailleurs pu nous en approcher quelques heures lors de notre preview et le tout s’annonçait particulièrement attrayant pour les fans.

Persona 3 Portable et Persona 4 Golden

19 janvier 2023 - PS5, Xbox Series, Switch, PC, PS4, Xbox One

Deux épisodes emblématiques de la série Persona reviennent dans une réédition sur consoles et PC. Si les jeux resteront parfaitement intacts, Altus promet toutefois des améliorations graphiques ainsi que quelques petits ajouts comme une sauvegarde libre ou encore la possibilité de revoir les cinématiques déjà passées. Idéal pour les fans de la licence ou les néophytes ayant débuté la saga avec Persona 5 Royal. D'ailleurs, les deux titres arriveront dès leur sortie dans le Xbox Game Pass.

Fire Emblem Engage

20 janvier 2023 - Nintendo Switch

Dix-septième opus de la licence, Fire Emblem Engage débarque sur Switch dès le début de l'année avec une toute nouvelle aventure. Toujours concentré sur son gameplay tactique léchée, porté par un scénario qui s'annonce d'ores et déjà complexe, ce Fire Emblem compter bien ravir les fans et les néophytes. On y suivra le périple de plusieurs personnages issus du continent d'Elyos, une nation divisée par la guerre et où un mystérieux culte tente de renverser les pouvoirs. Guerres, intrigues politiques et personnages haut en couleur sont au programme.

Monster Hunter Rise

20 janvier 2023 - PS5, Xbox Series, Switch, PC, PS4, Xbox One

Après avoir fait les beaux jours de la Nintendo Switch et du PC, l'excellent Monster Hunter Rise débarque sur PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Le jeu de Capcom embarque avec lui tout un tas d'améliorations graphiques et technique. Le jeu pourra en effet tourner en 4K 60fps voire même en 120fps pour ceux étant équipée d'écran compatible. Pour le reste, le jeu est identique aux versions Swtich et PC. Son extension Sunbreak quant à elle arrivera au printemps.

Forspoken

24 janvier 2023 - PS5, PC

Forspoken est LE prochain gros jeu de Square Enix. Un titre d'action/aventure en monde ouvert qui nous fera suivre le voyage de Frey, une jeune femme qui, malgré elle, se retrouve catapultée dans un monde parallèle où se livre une guerre sans merci. Accompagnée par un bracelet magique un poil bavard, Frey devra utiliser ses nouveaux pouvoirs pour rétablir la paix et rentrer chez elle. Un jeu qui promet d'être surprenant, mais qui nous a tout de même refroidi sur certains de ses aspects comme nous vous le rapportions lors de notre dernière preview.

Dead Space Remake

27 janvier 2023 - PS5, Xbox Series, PC

Les survival horror ont le vent en poupe et devraient être très nombreux en 2023. Après un The Callisto Protocol solide pour clôturer 2022, c'est le très attendu remake de Dead Space qui débarquera sur consoles et PC. Entièrement retapé, ce classique de l'horreur devrait nous en mettre plein la vue et les oreilles et pourrait également nous surprendre avec ces nombreuses nouveautés, comme le doublage intégral d'Isaac Clarke ou encore des portions du jeu entièrement repensées. Verdict dans quelques semaines.

Superfuse (Early Access)

31 janvier 2023 - PC

Superfuse est un hack'n slash hyper dynamique inspiré des comics dont il tire notamment son univers et sa direction artistique. Jouable jusqu'à 4 en coopération, le jeu nous propose d'affronter des ennemis par paquet de 100 et de les détruire avec d'impressionnants pouvoirs et des personnages surpuissant. RPG dans l'âme, il sera possible de faire évoluer et de personnaliser ses héros à volonté en s'appuyant sur de l'équipement et une grande quantité de compétences. Le jeu, qui a reçu un accueil chaleureux lors de ses phases de tests, fera son entrée en early access sur Steam dès l'année prochaine.