Pour ce second mois de l’année, les sorties sont légion. On le savait, 2023 allait être une année très riche, et février lance définitivement les hostilités.

Après un mois de janvier déjà fourni en grosses sorties, avec notamment One Piece Odyssey, Forspoken et Dead Space Remake, le mois de février 2023 plonge une bonne fois pour toutes dans le bain. Ce mois-ci sera également un peu spécial puisqu'il marque la sortie d'une nouvelle machine, le gros PSVR 2 de Sony.

Principales sorties jeux video février 2023

Au menu de ce mois de février 2023 donc, le retour marquant de titres cultes qui s’offrent de nouveaux portages comme Returnal sur PC ou encore Tales of Symphonia et son remaster, ainsi que des suites attendues par les fans, bien qu'un peu plus de niche, avec Blood Bowl 3, Octopath Traveler 2 ou encore Sons of the Forest.

Mais on pourra également compter sur de nombreuses nouvelles licences. Les fans d’Harry Potter auront enfin le droit au très attendu Hogwarts Legacy, le FPS Atomic Heart viendra tout faire péter sur consoles et PC et Monster Hunter Rise va devoir affronter un rival de taille, Wild Hearts, qui viendra piétiner son terrain de chasse. De plus, les amateurs de réalité virtuelle pourront s’en donner à cœur joie avec la sortie fracassante du PSVR 2 de Sony qui accueillera pas moins de 30 jeux à son lancement.

Deliver Us Mars - 2 février - PC PS5 Xbox Series PS4 Xbox One

- 2 février - PC PS5 Xbox Series PS4 Xbox One Hogwarts Legacy : l'Héritage de Poudlard - 10 fevrier - PC PS5 Xbox Series

- 10 fevrier - PC PS5 Xbox Series Wanted : Dead -14 février - PC PS5 Xbox Series PS4 Xbox One

-14 février - PC PS5 Xbox Series PS4 Xbox One Returnal – 15 février 2023 – PC

– 15 février 2023 – PC Tales of Symphonia Remastered - 17 février - PC PS5 Xbox Series Switch PS4 Xbox One

- 17 février - PC PS5 Xbox Series Switch PS4 Xbox One Wild Hearts -17 février - PS5 Xbox Series PC

-17 février - PS5 Xbox Series PC Atomic Heart - 21 février - PS5 Xbox Series PC PS4 Xbox One

- 21 février - PS5 Xbox Series PC PS4 Xbox One Like a Dragon : Ishin ! - 21 février - PS5 Xbox Series PC PS4 Xbox One

- 21 février - PS5 Xbox Series PC PS4 Xbox One PSVR 2 - 22 février - Plus de 30 jeux au lancement

- 22 février - Plus de 30 jeux au lancement Blood Bowl 3 - 23 février - PS5 Xbox Series PC PS4 Xbox One

- 23 février - PS5 Xbox Series PC PS4 Xbox One Sons of the Forest - 23 février - PC

- 23 février - PC Company of Heroes 3 -23 février - PC

-23 février - PC Octopath Traveler 2 - 24 février - PS5 PC Switch PS4

- 24 février - PS5 PC Switch PS4 Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End & the Secret Key - 24 février - PC PS5 Switch

Présentation des plus gros jeux de février 2023

Bien évidemment, on ne parle ici que de grosses sorties, d'autres jeux plus intimes sont attendus ce mois-ci et de nombreux événements viendront également chambouler certains des jeux les plus populaires déjà en place. On pense notamment à Battlefield 2042 qui aura le droit à une refonte très attendue, Pokemon Ecarlate & Violet qui accueillera un très gros patch avec de nouvelles fonctionnalités, ou encore Destiny 2 qui recevra une nouvelle extension bourrée de contenu inédit. Mais pour l’heure, on va déjà faire le tour des grosses sorties jeux vidéo de ce mois de février 2023.

Et vous alors, vous comptez jouer à quoi en février ?

Deliver Us Mars

2 février - PC PS5 Xbox Series PS4 Xbox One

Après un Deliver us The Moon intriguant, KeokeN Interactive remet le couvert et quitte la lune pour nous catapulter sur Mars. Deliver Us Mars nous enverra donc sur la planète rouge pour une mission de la plus haute importance. Il faudra en effet explorer la planète et ses installations à la recherche de vaisseaux disparus. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu et de nombreux secrets nous attendent à la surface poussiéreuse de Mars, mais pas que… Une fois encore la narration sera au rendez-vous et l'ambiance risque d'être tout aussi pesante que le précédent opus.

Hogwarts Legacy : l'Héritage de Poudlard

10 fevrier - PC PS5 Xbox Series

Difficile, pour ne pas dire impossible de passer à côté d'Hogwarts Legacy ces dernières semaines. Entre de très gros leaks et des polémiques, le jeu d'Avalanche Studios a énormément fait parler de lui ces derniers temps. Open world dans l'immense univers d'Harry Potter, Hogwarts Legacy nous offrira la possibilité d'explorer Poudlard et ses environs dans une aventure totalement inédite où il sera d'ailleurs possible de créer son propre héros. Le studio nous annonce d'ailleurs un jeu particulièrement dense, bourré de quêtes secondaires, d'activités annexes, de puzzles et d'une tonne de secrets à découvrir. Le rendez-vous est pris.

Wanted : Dead

14 février - PC PS5 Xbox Series PS4 Xbox One

Quand des anciens développeurs ayant travaillé sur Ninja Gaiden et Team Ninja s'associent et créer leur propre studio, ça donne Wanted Dead. Un TPS mélangeant shooter traditionnel et beat'em all avec des combats au corps-à-corps annoncés comme particulièrement sanglants. Le jeu nous mettra dans la peau d'une agent de police aux méthodes expéditives qui partira affronter la pègre avec son commando, en tentant de déjouer un énorme complot. Un jeu d'action débridé qui n'a pas peur de tailler dans le vif.

Returnal

15 février 2023 – PC

Le shooter roguelite de Housemarque, désormais culte, revient sur PC après avoir fait les beaux jours de la PS5. Une réédition qui comprendra tous les DLC gratuits sortis à ce jour, comme le mode coop à deux joueurs et la tour de Sisyphe. Dans Returnal, on incarne Selene, une astronaute qui se retrouve malgré elle coincée sur une planète inconnue. En quête de réponses, l'exploratrice se rendra très vite compte que quelque chose cloche sur cette planète extraterrestre particulièrement hostile, et que la mort n'est pas une fatalité, bien au contraire… Un jeu mêlant habilement action, difficulté et narration. Si vous n'aviez pas eu l'occasion de vous y essayer sur PS5, c'est peut-être le moment ou jamais de se lancer !

Tales of Symphonia Remastered

17 février - PC PS5 Xbox Series Switch PS4 Xbox One

L'un des meilleurs JRPG revient d'entre les morts pour s'offrir une seconde jeunesse sur consoles et PC. Tales of Symphonia, considéré par beaucoup comme l'un des Tales of les plus cultes, se refait une beauté avec des graphismes retravaillés et un gameplay revu. On y suivra les aventures d'une troupe de héros devant affronter des forces qui les dépassent afin de sauver le monde. Une histoire classique, mais bien amenée qui vous enverra voir du pays, faire de très nombreuses rencontres et affronter tout un tas d'ennemis surpuissants. Nostalgiques ou nouveaux joueurs, c'est peut-être le moment de (re)plonger.

Wild Hearts

17 février - PS5 Xbox Series PC

Alors que Monster Hunter Rise vient de débarquer sur PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One, un concurrent de taille s'apprête à entrer en piste. Il s'agit de Wild Hearts, le projet colossal d'EA et Koei Tecmo qui vise à détrôner Monster Hunter de son statut d'intouchable. En s'appuyant sur le folklore japonais et plus encore, Wild Hearts nous enverra combattre d'immenses créatures dans des combats qui s'annoncent d'ores et déjà dantesques. Jouable en multijoueur, le jeu mettra également l'accent sur le craft et la gestion de son équipement. Capcom n'a qu'à bien se tenir, il a désormais un adversaire à sa taille. Reste maintenant à voir ce que ça donnera le pad entre les mains.

Atomic Heart

21 février - PS5 Xbox Series PC PS4 Xbox One

Bioshock et DOOM Eternal ont désormais un fils, il s'appelle Atomic Heart. Premier gros jeu du studio Mundfish, ce FPS survitaminé avait fait sensation lors de sa première présentation, notamment à cause de sa direction artistique chiadée et de ses graphismes plutôt impressionnants. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeu en a sous le capot. Nerveux, beau comme tout et doté d'un univers atypique et intéressant, Atomic Heart pourrait frapper très fort à sa sortie si nos premières impressions se confirment bel et bien. Wait and see comme ont dit. En tout cas, ça arrive bientôt sur consoles et PC et il sera même dans le Xbox Game Pass dès sa sortie.

Like a Dragon : Ishin !

21 février - PS5 Xbox Series PC PS4 Xbox One

Ce spin-off de la série Yakuza revient dans une version entièrement remastérisée pour combler les nostalgiques et faire découvrir l'un des épisodes les plus ambitieux de la saga aux néophytes. Contrairement aux Yakuza, Like a Dragon Ishin ! ne se déroule pas à l'époque moderne, mais place son intrigue au beau milieu du Japon des années 1800 sur fond d'assassinats et de complots politiques. Pour le reste, le titre conserve tout ce qui fait le sel de la franchise dont il est tiré. À savoir, des combats violents, une belle palette de personnes et une écriture aux petits oignons.

PSVR 2

22 février - Plus de 30 jeux au lancement

Sony lancera son nouveau, et très couteux, casque PSVR dès ce mois de février et compte bien se faire une belle place dans le milieu. Le PSVR 2 promet en effet une immersion totale en s'appuyant sur les dernières technologies. Dalle 4K, suivi oculaire, retour haptique, gâchettes adaptatives… tous seront mis à contribution dans plus de 30 jeux au lancement. On retrouvera par exemple de gros jeux comme par exemple Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7, Resident Evil Village ou encore Beat Saber. Vous pourrez d'ailleurs retrouver l'intégralité des titres disponibles en consultant notre liste des jeux PSVR 2.

Blood Bowl 3

23 février - PS5 Xbox Series PC PS4 Xbox One

Le sport le plus violent de l'univers revient avec un tout nouvel opus toujours développé par Cyanide. Blood Bowl 3 nous offrira de nombreuses équipes tel que les Orques Noirs, la Noblesse Impériale, l’Alliance du Vieux Monde ou encore les Renégats du Chaos, inspiré des 12 races légendaires de cet univers totalement dérangé. Le jeu misera une nouvelle fois sur l'aspect stratégique et tactique en optant pour un gameplay au tour-par-tour où chaque action devra être soigneusement réfléchie. Préparez-vous à verser le sang sur le stade, la foule n'attend que ça.

Sons of the Forest

23 février - PC

Après un premier épisode très apprécié dont le succès n'est plus à prouver, la licence revient avec Sons of The Forest, une suite qui s'annonce tout aussi flippante que son aînée. Une fois encore, il sera question de survie, de mutants de cannibales et d'environnement hostile. On pourra tenter l'aventure seul ou en coopération pour découvrir tous les secrets que cache la forêt. En plus de devoir subvenir à vos besoins naturels tels que boire et manger, il faudra également construire votre propre abri, et explorer les lieux en se servant de tout ce qui a autour de vous. Mais faite très attention, une fois la nuit tombée, les animaux sauvages et la faim seront le cadet de vos soucis.

Company of Heroes 3

23 février - PC

Série de jeux de stratégie en temps réel très apprécié par les fans, Company of Heroes revient avec un troisième épisode qui se concentrera cette fois sur de nouveaux fronts de la Seconde Guerre mondiale. De l'Italie à l'Afrique, le jeu nous fera découvrir les plus grands conflits de la seconde guerre, mais aussi les plus méconnus, durant plusieurs dizaines d'heures. Stratégie et tactique seront de mise, une habitude dans la licence.

Octopath Traveler 2

24 février - PS5 PC Switch PS4

Petit vent de fraîcheur à sa sortie, Octopath Traveler passe la seconde et rempile avec un nouvel épisode. Octopath Traveler 2 nous fera suivre les aventures de nouveaux personnages dans le monde de Celestia. Tous auront un objectif et une quête personnelle bien spécifique, mais comme dans tous les JRPG, et dans le premier opus, rien n'est jamais si simple. Peu à peu, les destins croisés de ses héros anonymes se révéleront et se mêleront à un plus grand dessein. La licence profitera d'ailleurs de ce nouvel opus pour rejoindre le parc PS4 et PS5 en plus de la Switch et du PC.

Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End & the Secret Key

24 février - PC PS5 Switch

La saga Atelier revient avec Atelier Ryza 3 et nous embarquera une nouvelle fois dans un univers ultra coloré pour jouer les petits(es) alchimistes. Dans ce nouvel épisode, on suivra le voyage de Ryza et ses amis qui iront explorer un mystérieux archipel fraîchement apparu non loin de chez eux. Contre vent et marée, nos explorateurs en herbe iront alors découvrir tous les secrets de cette nouvelle île et essayeront de lever le voile sur l'origine de la fameuse alchimie. Un JRPG pur sang qui promet de très nombreuses heures de jeu, une tonne de personnages hauts en couleur et bien entendu, beaucoup, beaucoup d'alchimie.