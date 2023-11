Avec le temps, la licence Les Sims a bien fait comprendre qu'elle était maître dans l'art de la simulation de vie. Rare sont les jeux qui ont essayé de s'élever à son niveau. Pourtant, ça pourrait arriver prochainement. Il y en a justement un nouveau qui vient d'être annoncé, et contre toute attente, il se présente comme un concurrent sérieux. Si vous êtes féru du genre, on vous conseille d'y jeter un œil, car il pourrait retenir votre attention. En plus, il nous vient d'un studio assez inattendu.

Une concurrence rude pour Les Sims

La star du jour s'appelle InZoi, et elle nous est proposée par nul autre que Krafton. Si ça ne vous dit rien, sachez qu'il s'agit du studio derrière le battle royale PUBG. On peut dire qu'il s'éloigne des sentiers battus, mais ça ne l'empêche d'avoir attisé la curiosité des fans. Pour cause, sa dernière création est faite sous Unreal Engine 5 et elle a pu être approchée lors d'un grand évènement coréen, le G-STAR 2023. Et de ce qu'on a pu comprendre, ce jeu n'est pas à prendre à la légère. Il pourrait même faire de l'ombre aux Sims 5.

Sans surprise, il s'agit d'une simulation de vie qui invite le joueur à créer le monde de ses rêves en contrôlant ses habitants et tout ce qui les entoure. Selon les développeurs, on serait presque un « dieu dans un monde aux possibilités infinies ». Sur le papier, c'est un peu la même rengaine que pour Les Sims. On crée ses personnages, la tenue qu'ils portent, et on choisit leurs emplois. On peut aller à l'école, se faire des amis ou ennemis, faire du sport, etc. Néanmoins, là où il a stupéfié les joueurs, c'est au niveau de ses visuels. Ils décrivent InZoi comme étant somptueux, que ce soit au niveau du monde ou des avatars, certains estimant que c'est une direction plus réaliste que Les Sims 5 devrait prendre.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les graphismes s'annoncent en effet bluffants. Mais c'est à prendre avec du recul, car ça ne représente pas le produit fini. Krafton l'a précisé lui-même, car le jeu est encore en développement. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie à déclarer, et ça risque de rester ainsi pendant un bon moment. En tout cas, les fans espèrent que ce niveau de réalisme sera toujours présent le jour J. Si ça se confirme, Les Sims 5 aura peut-être du souci à se faire.

Et le cinquième opus alors ?

La présentation de InZoi a donc soulevé à nouveau la question suivante : où en est le chantier des Sims 5, aussi appelé Project Rene ? Eh bien, on ne sait pas trop. Maxis prend son temps pour livrer la meilleure expérience possible, et de temps à autre, il vient nous donner des nouvelles du cinquième opus. Dernièrement, nous avons appris que des mécaniques inédites seront implantées dans le multijoueur. Il faut carrément s'attendre à un grand tournant de ce côté, car on nous parle d'un potentiel multi en ligne.

Nous voulons clairement introduire le multijoueur. Et non pas le multijoueur dans le sens « sauter dans un monde plein d’étrangers ». Mais plutôt, comment vous et vos amis voulez jouer ensemble ? Et ça pourrait prendre plein d'aspects différents, donc nous explorons les nombreuses possibilités à notre disposition.

Mis à part ça, Les Sims 5 devrait être gratuit, ce qui n'est pas forcément surprenant. En outre, il voudrait offrir un vent d'air frais au gameplay. Encore une fois, on ne sait pas la forme que ça prendrait, mais ça donne l'eau à la bouche. À noter qu'il n'y aura normalement pas d'achat dans le jeu de base. Pour les microtransactions, ça reste à voir, puisqu'elles n'ont pas encore été mentionnées.