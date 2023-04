POISSON D’AVRIL ! Oui, c’est le début du mois le plus marrant de l’année (ou pas d’ailleurs) et côté jeux vidéo, l’actu en a fait ses choux gras. Best-of des meilleures vannes de ce 1er avril 2023.

Comme chaque année au premier avril, vous le savez maintenant, il faut prendre tout ce que l’on trouve sur Internet avec des pincettes encore plus grosses que d’habitude. Les boutades et les fake news sont légion et avec l’explosion des réseaux sociaux, ça ne va pas en s’arrangeant. Néanmoins, certaines firmes prennent la chose très à cœur et n'hésitent pas à faire des blagues bien trouvées ou véritablement recherchées. Inutile de vous préciser que les infos ci-dessous sont toutes des poissons d'avril.

Petite sélection des poissons d'avril 2023

Il arrive parfois même que la blagounette dépasse le simple poisson d’avril, c’est par exemple le cas cette année avec Sega qui, en trollant les fans de Sonic, a carrément créé un petit jeu gratuit. Ou encore Hyper X qui n’a pas hésité à communiquer sur son casque « révolutionnaire » comme s’il s’agissait d’un véritable accessoire. On a aussi eu le droit à de nouveaux jeux Ubisoft inédits (ou presque) et une technologie révolutionnaire qui devrait transformer le développement des jeux mobiles à tout jamais.

Fortnite est resté sobre

Hyper X Casque H2O

Vous jouez des heures entières, sans aucune interruption et vous ne pensez même plus à boire ? Alors avant de consulter un médecin pour votre addiction aux jeux vidéo, testez donc le nouveau casque d'Hyper X. Avec sont New Cloud20 Hydratation, Hyper X met une grosse gifle au marché du casque gaming. Avec son design épuré et très similaire au reste des casques de la marque, le Cloud 20 offre en plus une paille directement intégrée au micro et transforme les oreillettes duveteuses en réservoirs d'eau. À mi-chemin entre le casque à bière des fratries étudiantes, et le casque pour gamer, le Cloud 20 d'Hyper X répond à ce célèbre slogan : Stay Hydrated, souvent lancé par les joueurs d'après la firme. D'ailleurs, le casque serait compatible avec le logiciel Hyper X NGenuity et il sera même possible de programmer le casque pour que ce dernier vous asperge d'eau lorsque vous hurlez trop dans le micro. C'est l'avenir, idéal pour les sessions de jeu en pleine canicule. Immersion garanti en jouant à PowerWash Simulator.

Cliquez donc sur le lien dans le tweet, c'est le même que celui-ci

Nintendo se lance dans l'IA un premier avril

Et si Nintendo se lançait dans l'IA ? C'est la question soulevée, non sans humour, par nos camarades de chez Nintendo Actu qui ont imaginé un assistant surpuissant pour Nintendo Switch. D'après la fake news, cette IA serait capable de nous mâcher le travail dans les jeux en nous donnant les solutions aux énigmes à la volée et en allant carrément jusqu'à modifier les jeux en temps réel pour nous faciliter la vie. C'est ce que l'on appel aussi l'accessibilité extrême.

Si l'industrie s'intéresse de plus en plus à l'IA, on en est pas encore arrivé à ce stade. Pour l'instant...

NintendoGPT dévoilerait même le plus grand secret de Toad

Sonic est mort OMG !

Sega nous avait bien dit que 2023 serait une année importante pour Sonic, mais nous n'étions pas prêts à ça non plus. Pour troller gentiment ses fans, Sega a carrément développé un petit jeu d'enquête narratif faisant hommage à tout l'univers de sa mascotte, mais pas que. Disponible gratuitement sur Steam, ce jeu, intitulé The Murder of Sonic, se présente comme une sorte de point'n click agrémenté de quelques mini-jeux. Il est demandé au joueur d'enquêter sur la mort tragique du pauvre hérisson bleu, assassiné durant l'anniversaire d'une de ses amies. À vous de découvrir qui se cache derrière ce crime odieux.

Un studio de développement mobile révolutionne son secteur et plus encore

Kwalee, spécialiste des jeux mobile basé au Royaume Uni, annonce avoir créé une technologie capable de révolutionner le développement de jeux. Cette innovation, nommée « Mind Games », s'appuie sur un dispositif de pointe, le F.O.O.L ( Fast Organic Open Loop) et permet de créer des jeux par la simple force de l'esprit. Rien que ça. Après l'IA, et les outils surpuissants comme ceux de l'Unreal Engine 5 qui aident déjà beaucoup au développement, ce nouveau programme exclusif de Kwalee faciliterait encore davantage les choses puisqu'il suffirait de… penser pour créer. Mais c'est encore expérimental. Si la firme se dit très contente de cette innovation, elle ne peut malheureusement pas garantir que ce soit sans danger. En tout cas, le vice président du marketing espère que tout ira bien. Ce n'est pas comme ça que commence The Evil Within d'ailleurs ?

Nous sommes très enthousiastes quant au potentiel de « Mind Games ». Il s'agit d'une technologie véritablement révolutionnaire qui a le pouvoir d'impacter l'industrie des jeux et d'ouvrir de nouvelles possibilités en matière de créativité et d'innovation. Nous considérons « Mind Games » comme un élément positif plutôt que comme une source d'horreur existentielle et nous sommes impatients de voir comment les gens réagissent aux milliers de jeux que Kwalee sera en mesure de transformer en réalité chaque semaine lorsque nous l'introduirons sur le marché de masse. Harry Lang, Vice President Marketing de Kwalee avant de fuir le studio (d'après les sources proches du communiqué de presse que l'on a reçu)

C'est ça le futur

Ubisoft sort de nouveaux jeux en avril, que des spin-offs !

Ubisoft aussi a un peu lâcher la pression pour le premier avril en nous annonçant l'arrivée imminente d'une floppée de jeux dans son catalogue. L'éditeur français nous présente donc Templar's Creed, pour ceux qui en ont marre des assassins, Walkers Republic, qui devrait proposer la même chose que Riders Republic, mais à faire à pied, Rainbow Seven Siege, la suite tant attendu du célèbre FPS. Et enfin, Les Lapins Intelligents la petite aventure. Bon, ce n'est pas la blague de l'année, mais c'est rigolo pour marquer le coup. Il aurait pu enfoncer le clou en nous annonçant une date de sortie pour Beyond Good & Evil 2 et un autre report pour Skull and Bones, mais ils n'ont pas osé.

Fallout London nous présente une séquence de gameplay... unique

Le jeu de fan Fallout London se fait attendre et devrait proposer quelques chose de relativement solide pour patienter jusqu'au Fallout 5 de Bethesda. En développement depuis un bon moment, ce gros mod de Fallout 4 fait saliver les fans avec son Londres post apocalyptique intrigant. Toujours en cours de production, le jeu s'est montré avec une séquence de gameplay spécialement conçu pour le premier avril. On peut dire que ça bouge pas mal !