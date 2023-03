Le jeu de pirates d'Ubisoft Skull and Bones est pour le moment dans le brouillard, en pleine mer. Et on ne sait pas encore quand il arrivera au port. Après une multitude de retards, le jeu ne semble pas encore tout à fait convaincant aux yeux de l'éditeur et des différents testeurs, même si il semble y avoir eu du mieux récemment. Partant de ce postulat, pour patienter IGN a eu le droit un aperçu exclusif d'un spin-off en Comics de chez l'éditeur Dark Horses.

Des comics Skull and Bones pour patienter

Une couverture très appréciable

Le nom de ce produit dérivé et œuvre artistique est Skull and Bones : Savage Storm. Savage Storm est co-écrit par John Jackson Miller et James Mishler. Le premier est notamment connu pour avoir écrit un roman Star Wars du nom de Chevalier errant. Pour le reste de l'équipe on doit les dessins de cette aventure pirate à l'artiste Christian Rosado, dont vous pouvez d'ailleurs découvrir le talent sur son compte Instagram. On retrouve aussi le travail de l'artiste Roshan Kurichiyanil qui a travaillé sur des BD James Bond. Du coté du synopsis, nous pouvons apprendre :

Un navire marchand en haute mer est assiégé par un vicieux équipage de pirates, mais les combats sont interrompus par un typhon dévastateur. Lorsque la tempête s'abat, elle laisse prédateur et proie bloqués sur une île quelque part dans l'océan Indien. Découvrez les mystères et les dangers qui les entoureront tous. Une histoire épique se déroulant dans le monde impitoyable du prochain jeu de pirates d'Ubisoft.

Disponible d'abord en anglais

Pour les curieux sachez que Skull and Bones : Savage Storm #1 est disponible dès aujourd'hui (mercredi 1er mars 2023) en anglais. Pour la version française en revanche (et en papier), il semble être nécessaire d'attendre jusqu'au 8 juin 2023. C'est en tout cas ce qu'indique le site FNAC.