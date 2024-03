Pendant quelques jours, de très beaux sets LEGO de licences emblématiques sont en promotion. Il est même possible d'obtenir des cadeaux à partir d'un certain seuil.

Les sorties LEGO de mars 2024 sont encore une fois nombreuses, même si l'on ne s'intéresse qu'aux sets en rapport avec le jeu vidéo ou le cinéma. Et ça demande un bel investissement financier d'abord, mais également au niveau du temps consacré aux constructions et de la place qu'elle prenne chez vous après le montage. Si votre liste d'achats était déjà bien complète, la firme danoise veut vous faire craquer avec des baisses de prix temporaires sur certains ensembles de grosses marques.

Notre sélection des sets LEGO en promo jusqu'au 21 mars 2024

La folie LEGO ne s'arrête vraiment jamais. Ce mois-ci, on assiste à un gros retour en force d'Harry Potter et de Star Wars avec des sets plus indispensables les uns que les autres, même si tous ne trouveront pas grâce aux yeux des amateurs de briques colorées. En avril, la société s'attaquera à nouveau à une véritable icone super héroïque en sortant un magnifique set Batman la série animée. On ne sait absolument pas où le caser, mais ce qui est certain, c'est qu'il nous donne déjà envie de vider notre compte en banque.

En parallèle des sorties LEGO du mois, divers sets baissent leur prix jusqu'au 21 mars 2024 pour célébrer la fête de Pâques. Libre à vous de jeter votre dévolu sur une ou plusieurs constructions, mais sachez que la boutique LEGO récompense vos dépenses. Pour tout achat de 80 euros ou plus, vous pouvez obtenir gratuitement La maison de jardin au printemps. Et pour tout achat de 40€ ou plus, vous recevrez automatiquement Le lapin de Pâques et les œufs colorés.

71423 LEGO Super Mario Ensemble d’extension Bataille au château de Bowser Skelet

La gamme LEGO Super Mario diffère des sets traditionnels puisqu'ils sont en général moins complexes / fragiles d'apparence, et se prêtent surtout plus au jeu pour les enfants. Parmi la sélection en promo, il y a l'ensemble d'extension avec le château de l'infâme Bowser, mais dans sa version squelettique. On retrouve également un Avalable, une Plante Piranh’os, un Goomb’os et un champignon humain Toad Violet.

Référence : 71423

Dimensions : non connues

Nombre de pièces : 1321

Nombre de figurines : 5

Prix : 89,24€

71425 Super Mario Ensemble d'extension Course de chariot de mine de Diddy Kong

Dans la famille Super Mario, on appelle le cousin éloigné Donkey Kong et même Diddy Kong avec une construction représentant le mythique train de la mine. Tout y est avec le chariot, les rails brisés, un rochet à pulvériser et même un avion. Pour information, il s'agit d'un set interactif qui, combiné à un personnage, peut déclencher ceci : « L’avion intègre 2 briques d’action qui déclenchent des réactions spéciales sur un personnage interactif (non inclus) : 1 pour l’achat de ballons et 1 lorsque l’avion vole » (via LEGO).

Référence : 71425

Dimensions : non connues

Nombre de pièces : 1157 pièces

Nombre de figurines : 4 (Funky Kong, Diddy Kong, un Squalus et une Taupe minière)

Prix : 84,24€

76416 Harry Potter La malle de Quidditch

Le Quidditch, le sport mythique volant d'Harry Potter peut envahir votre salon avec un affrontement au sommet avec Harry Potter, Drago Malefoy, Cedric Diggory et Cho Chang. Le petit plus, c'est qu'il y a 10 têtes et 10 coiffures supplémentaires pour les personnaliser, ainsi que des accessoires indispensables comme des battes et des balais de sorciers évidemment.

Référence : 76416

Dimensions : plus de 18 cm de haut | 18 cm de large | 11 cm de profondeur

Nombre de pièces : 599 pièces

Nombre de figurines : 4 (Harry Potter, Drago Malefoy, Cedric Diggory, Cho Chang)

Prix : 48,99€

10302 Transformers Optimus Prime

Le LEGO Optimus Prime, qui fait partie du clan des gentils robots, s'apprête à rentrer au garage en 2025. La firme danoise va en effet supprimer cette reproduction, et la réduction de son prix, temporairement, est peut-être l'occasion ou jamais de craquer. Il n'y a pas de minifigurines mais Optimus Prime, qui peut se transformer en robot ou en camion, est accompagné d'un canon à ions, d'une hache Energon, et d'un jetpack.

Référence : 10302

Dimensions : plus de 15 cm de haut | 27 cm de long | 12 cm de large

Nombre de pièces : 1508 pièces

Nombre de figurines : 0

Prix : 125,99€

76262 Le bouclier de Captain America

Les LEGO Marvel sont légion et si vous aimez les accessoires des personnages de cet univers, le bouclier de Captain America reste une belle pièce à exposer. Un set qui pourra trôner auprès du marteau de Thor ou du gantelet de l'infini de Thanos. Pour mieux l'afficher chez vous, un support réhaussé avec une plaque descriptive est fournies dans la boîte.

Référence : 76262

Dimensions : plus de 47 cm de diamètre

Nombre de pièces : 3128 pièces

Nombre de figurines : 1 (Captain America avec le bouclier et marteau de Thor)

Prix : 146,99€

Toutes les sets LEGO en promotion pour Pâques 2024