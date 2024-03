LEGO met tout en place avant le lancement officiel de nouveaux sets basés sur l'une des franchises les plus iconiques jamais créées et qui existe depuis des décennies.

LEGO dévoile son agenda des sorties 2024 au fur et à mesure. Depuis le début du mois de mars, il est possible d'acquérir de nouveaux sets Star Wars, Harry Potter, Animal Crossing et d'autres belles choses arriveront également dans les prochaines semaines. Pour promouvoir au mieux certaines de ses futures créations, la société experte en briques colorées s'adonne à un petit teasing sur ses réseaux officiels. Une saga de légende débarque d'ici très peu de temps et on saura bientôt tout dessus.

Un gros teasing sur les sets LEGO Donjons et Dragons

La firme danoise tient à célébrer le 50e anniversaire d'une saga médiéval-fantastique cultissime : Donjons et Dragons. Eh oui, la création de ce jeu de rôle mythique remonte déjà à 1974. Alors comment honorer une telle licence ? En produisant des sets LEGO Donjons & Dragons. En toute logique, dès le mois d'avril, la société devrait mettre en ligne une construction de plus de 3 000 pièces pour 359,99€. Nommé « Dragon's Keep: Journey's End », cet ensemble comporte évidemment un donjon avec un dragon qui peut trôner dessus, et divers autres éléments comme une crypte.

Il y aura t-il autre chose que ce set LEGO Ideas ? Peut-être bien. Sur X, l'entreprise a posté une courte vidéo d'un coffre Mimique fabriqué avec des briques. « Il n'y a rien à voir ici. C'est juste un coffre ordinaire. Ou peut-être que non ? » précise la firme qui promet du « fun ». Mais ça ne s'arrête pas là, car sur le site officiel, on peut lire le message ci-dessous qui laissent à penser qu'il y aura peut-être tout une gamme de sets LEGO Donjons et Dragons. Il y a quelques semaines, un leak a déjà révélé l'existence de minifigurines vendues séparément. Pour savoir ce qui se trame, un décompte nous donne rendez-vous le mardi 19 mars 2024.