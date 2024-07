Peu après notre article sur les sorties LEGO d'août 2024, on a appris le lancement de sets Fortnite plutôt très réussis pour quiconque a des affinités avec le battle royale. Si c'est votre cas, alors vous pourrez monter un Bus de Combat, une Banane pelée, un Lama de ravitaillement ou encore une réplique du Durrr Burger. Tous ces nouveautés seront disponibles dès le 1er octobre 2024. Mais le planning de sorties pour le mois d'Halloween dévoile un ensemble inédit, et magnifique, qui avait fait l'objet d'une fuite.

Un set LEGO magique pour les sorties d'octobre 2024

Si Fortnite n'est pas votre tasse de thé, mais que vous aimez quand même les LEGO basés sur des jeux vidéo, la firme danoise a pensé à tout. Alors que la boutique officielle accueillera de nouvelles constructions Mario en août 2024, un autre set a été révélé officiellement. Vous portez l'ex-plombier moustachu à la salopette bleu dans votre cœur ? La société qui manie l'art des briques à la perfection a une nouveauté en stock. Après le leak, LEGO a officialisé le set 71438 Super Mario World Mario et Yoshi pour le 1er octobre 2024.

Les artistes de LEGO n'ont pas fait les choses à moitié et joue à fond la carte de la nostalgie avec un ensemble pixélisé, afin de rappeler les vieux jeux Mario. Il est certes très plat si l'on regarde l'arrière, mais ce n'est pas le plus important. Le rendu de face est vraiment réussi avec des briques qui s'adaptent très bien à la dimension pixélisée. Mais ce qui fait encore plus la différence, c'est le mécanisme qui permet de faire bouger Yoshi, comme s'il courrait vraiment avec Mario sur le dos, et de faire sortir la langue du petit dinosaure. L'un des plus beaux sets LEGO de ces derniers mois.

Caractéristiques du set 71438 Super Mario World Mario et Yoshi

Référence : 71438 LEGO Super Mario World Mario et Yoshi

Nombre de pièces : 1215

Dimensions : plus de 40 cm de haut | 26 cm de large | 11 cm de profondeur

Nombre de mini-figurines : 0

Age : 18+

Date de sortie : 1er octobre 2024

Prix : 129,99€











Source : boutique LEGO.