Les sorties LEGO d'août 2024 sont énormes. On est bien loin de la tristesse du mois de juillet, et il y a un très large choix avec des sets Star Wars, Les Gardiens de la Galaxie, Avengers, Les Dents de la Mer, Sonic ou encore Super Mario. Ces deux franchises cultissimes du jeu vidéo seront prochainement rejointes par d'autres superbes sets d'une autre licence désormais culte. Un soft qui ne cesse d'établir des records et de réunir des millions de joueurs, en plus d'être une plateforme de divertissement pour certaines marques.

Un nouveau phénomène dans les sorties LEGO d'octobre 2024

LEGO annonce régulièrement de nouvelles collaborations, à l'image du set 21350 Les Dents de la mer. Comme mentionné plus haut, la société spécialisée dans les briques s'intéresse aussi de près au jeu vidéo. Après les futurs ensembles Super Mario, Sonic, Minecraft et Animal Crossing, des sets LEGO Fortnite viennent d'être annoncés, et ils sont déjà disponibles en précommande ! Parmi eux, on retrouve des choses délirantes comme la Banane pelée ou encore le Durrr Burger. L'emblématique Bus de combat aura aussi le droit à sa maquette, tout comme le lama de ravitaillement. Une mascotte in-game à la base qui permet, entre autres, d'obtenir des ressources.

Tous les sets LEGO Fortnite annoncés

Ci-dessous l'ensemble des quatre sets LEGO Fortnite annoncés pour une sortie au 1er octobre 2024, avec des prix allant de 14,99€ à 99,99€ pour la construction avec le plus de pièces.

77073 Fortnite Bus de Combat

Référence : 77073 LEGO Fortnite Bus de Combat

: 77073 LEGO Fortnite Bus de Combat Nombre de pièces : 954

: 954 Dimensions : plus de 28 cm de haut pour le bateau | plus de 28 cm de long | 13 cm de large

: plus de 28 cm de haut pour le bateau | plus de 28 cm de long | 13 cm de large Nombre de mini-figurines : 9 (Le Bagarreur du bataillon, le Bananaventurier, la Terreur fluo, l’Experte des câlins, l’Assassin du cube, l’Intrus d’élite, Drift, le Miaousclé et le Corbeau)

: 9 (Le Bagarreur du bataillon, le Bananaventurier, la Terreur fluo, l’Experte des câlins, l’Assassin du cube, l’Intrus d’élite, Drift, le Miaousclé et le Corbeau) Age : 10+

: 10+ Date de sortie : 1er octobre 2024

: 1er octobre 2024 Prix : 99,99€

77072 Fortnite Banane pelée

Référence : 77072 LEGO Fortnite Banane pelée

: 77072 LEGO Fortnite Banane pelée Nombre de pièces : 1414

: 1414 Dimensions : plus de 36 cm de haut

: plus de 36 cm de haut Nombre de mini-figurines : 0

: 0 Age : 18+

: 18+ Date de sortie : 1er octobre 2024

: 1er octobre 2024 Prix : 99,99€

77071 Fortnite Lama de ravitaillement

Référence : 77071 LEGO Fortnite Lama de ravitaillement

: 77071 LEGO Fortnite Lama de ravitaillement Nombre de pièces : 691

: 691 Dimensions : plus de 24 cm de haut pour le bateau | 8 cm de large | 16 cm de profondeur

: plus de 24 cm de haut pour le bateau | 8 cm de large | 16 cm de profondeur Nombre de mini-figurines : 7 accessoires (grappin, rubis bruit, sac à dos, porte-bonheur, slap juice, dynamite, bleuvage)

: 7 accessoires (grappin, rubis bruit, sac à dos, porte-bonheur, slap juice, dynamite, bleuvage) Age : 12+

: 12+ Date de sortie : 1er octobre 2024

: 1er octobre 2024 Prix : 39,99€

77070 Fortnite Durrr Burger

Référence : 77070 Fortnite Durrr Burger

: 77070 Fortnite Durrr Burger Nombre de pièces : 193

: 193 Dimensions : plus de 11 cm de haut pour le bateau | 8 cm de large | 9 de profondeur

: plus de 11 cm de haut pour le bateau | 8 cm de large | 9 de profondeur Nombre de mini-figurines : 0

: 0 Age : 9+

: 9+ Date de sortie : 6 août 2024

: 6 août 2024 Prix : 14,99€

Source : LEGO boutique.