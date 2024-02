LEGO va une nouvelle fois faire des heureux. Le géant danois multiplie les sets à tour de bras et surtout, nous sert des collaborations absolument magnifiques avec des licences cultes ! Star Wars, Marvel, Mario, Avatar et tant d'autres se sont déjà prêtées au jeu et continuent d'ailleurs. Outre ces énormes franchises qui enchaînent les sets en série, d'autres licences ultra-populaires ont parfois le droit à leur propre petite collection.

Un nouveau set LEGO déjà indispensable, il est superbe !

Et ce sera justement le cas prochainement pour ce grand classique, un chef d'œuvre de l'animation, l'excellent, atypique et déjanté Etrange Noël de Mr Jack. Un film gothique à l'humour particulièrement tranchant réalisé par Henry Selick sur la base des idées d'un certain Tim Burton. Un film désormais culte qui, en plus de son contexte, profite d'une aura et d'une direction artistique atypique et singulière. Le combo parfait pour faire un sublime set LEGO !

Oui, un set LEGO absolument énorme aux couleurs de l'Etrange Noël de Mr Jack va bel et bien voir le jour. À l'origine, (comme souvent) ce set de collection sort des fourneaux de LEGO Ideas, l'initiative qui permet aux fans les plus talentueux de proposer une idée de set, tout simplement. Après plusieurs étapes de vote et de validation, certaines deviennent réalité. C'est le cas ici et la seconde bonne nouvelle c'est que cela arrive dès cette année !

Ce sublime set Etrange Noël de Mr Jack sortira dès le mois de septembre 2024. Peu d'infos pour le moment, mais il s'agirait là d'un set XXL avec près de 2193 pièces, balèze. Pas de prix pour le moment, mais on estime celui-ci bien au-dessus de la centaine d'euros, haut la main. On attendra maintenant plus de données officielles, notamment un vrai visuel. Celui qui est pour le moment partagé provient justement de la phase préliminaire lors du LEGO Ideas, il est possible que quelques ajustements soient faits d'ici là. Mais en général, le résultat est très très proche (si ce n'est parfaitement identique) à chaque fois.

En attendant, sachez que le mois de mars 2024 est ultra chargé en sorties LEGO et qu'une licence légendaire du jeu vidéo y a même sa place. Il y aura peut-être même de quoi vous faire craquer…