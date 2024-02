LEGO s'attaque à toutes les licences que l'on peut imaginer, notamment dans le domaine de la pop culture. Il y a quelques jours, l'entreprise a d'ailleurs officiellement annoncé une nouvelle série de sets sur le thème d'Animal Crossing. Et oui, Nintendo et LEGO entretiennent une grande histoire d'amour. Qu'y a-t-il de nouveau à ce sujet ? Ce qui est certain, c'est que la sortie est imminente !

LEGO frappe fort

Les amateurs d'Animal Crossing et de LEGO seront enchantés d'apprendre que le géant a dévoilé davantage de détails concernant sa série de sets inspirée d'Animal Crossing. Cette nouvelle gamme promet de saisir l'essence du célèbre jeu vidéo, offrant ainsi aux fans la possibilité de revivre leurs moments favoris, mais dans le monde réel. Au total, cinq nouveaux sets seront disponibles, prévus pour être lancés le 1er mars 2024. Chacun d'eux sera inspiré du jeu vidéo et sera doté d'une plaque de base, permettant leur combinaison dans un système modulaire. Cela offrira ainsi la possibilité de construire et d'étendre sa propre île, reflétant ainsi fidèlement le jeu lui-même. C'est ce que rapporte notamment le site falconbricks, toujours bien informé des nouveautés LEGO.

La fête d'anniversaire de Julien (77046)

Ce set est le premier et le moins cher de la série, avec un prix de 14.99 euros. Il consiste en 170 pièces et devrait inclure la minifigurine de Julien, bien que la liste complète des figurines incluses ne soit pas encore connue.

Les activités extérieures de Clara (77047)

Ce set, représentant les activités en plein air de Clara présente un autre personnage assez apprécié des fans d'Animal Crossing en LEGO. Il contiendra 164 pièces et sera vendu à 19.99 euros. Il n'y pas beaucoup de détails mais c'est tout de même très mignon.

La tournée en bateau d'Amiral (77048)

Pour 29.99 euros, vous pourrez obtenir la tournée en bateau d'Amiral de Animal Crossing: New Horizons en format LEGO. Ce set comprendra 233 pièces et inclura probablement Amiral, son bateau, et possiblement un quai.

La visite à la maison de Marie(77049)

La maison de Marie sera transformée en un set LEGO de 389 pièces, au prix de 39.99 euros. Il s'agit du deuxième plus grand set de la série, mais les figurines incluses restent à être annoncées. Comme son nom l'indique, il est probable que la minifigurine de Marie soit incluse.

La supérette de Nook & La maison de Rosie (77050)

Le plus grand set de la série, avec 535 pièces, inclura la supérette de Nook ainsi que la maison de Rosie, et sera vendu à 74.99 euros. Il est probable que ces deux personnages soient également inclus sous forme de minifigurines.