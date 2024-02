LEGO est habitué à faire des collaborations avec tout un tas de grosses franchises. Mais bon, on ne vous apprend rien. Si vous êtes un fan d'Harry Potter, de Sonic ou encore de Marvel, vous avez de quoi faire. C'est encore plus vrai pour les aficionados de Star Wars. Ces derniers ont bien souvent des sets assez impressionnants à se mettre sous la dent. Néanmoins, ce n'est pas toujours donné. Du coup, on vient d'apprendre qu'une grosse promotion va bientôt avoir lieu, et elle concerne un nouvel objet.

LEGO va régaler les fans de Star Wars

Avant toute chose, il faut bien comprendre que cette information n'est pas officielle. C'est un leak qui nous vient de l'utilisateur Falconbricks. Pour celles et ceux qui suivent l'actualité autour de LEGO, ce nom ne vous sera pas inconnu. Quoi qu'il en soit, il ne nous a pas rapporté l'existence d'un nouveau set prêt à nous en mettre plein les yeux. Cette fois, il s'adresse aux personnes qui n'ont pas forcément envie de faire chauffer la carte bleue (ou du moins, qui ne souhaitent pas débourser des sommes énormes dans la marque). Vous êtes concerné ? Eh bien, on a une bonne nouvelle pour vous.

Selon Falconbricks, il y aura une promotion spéciale le 1er mai, dans le cadre du célèbre « May the 4th Be With You ». Elle concernera une nouvelle version d'un set qui est déjà sorti, le LEGO Star Wars numéro 75086. Un bref coup d'œil à ce dernier permet de l'identifier facilement, et il va sûrement vous plaire. Il s'agit d'un engin utilisé par les droïdes de combat. Vous pouvez l'admirer ci-dessous, mais ce n'est pas tout. Ici, on trouve 6 à 8 mini-figurines aux couleurs de ces fameux droïdes. Etrange, car le 75086 est censé en inclure davantage.

En fait, le set original semble être actuellement en rupture de stock sur un certain nombre de sites, y compris celui de LEGO. C'est vous dire à quel point ça a rencontré un beau succès. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas tout à fait « de retour ». Le set dont nous parle le leaker n'est pas vraiment pareil, et il porte même un autre numéro, le 40686. Normalement, il est censé comprendre 565 pièces, mais ici, on en mentionne seulement 262 pour un nombre réduit de mini-figurines. Il est donc possible qu'on ait affaire à une version plus modeste du set.

De nouveaux sets en approche

L'attente vous paraît peut-être un peu longue avant le mois de mai 2024. Si c'est le cas, rassurez-vous, LEGO a pensé à tout. Dès le 1er mars prochain, vous allez pouvoir retrouver plusieurs nouveaux sets issus de la licence Star Wars. On a d'abord le numéro 75387, qui vous laissera reconstruire la scène culte de Star Wars IV : Un nouvel espoir où Dark Vador monte à bord du Tantive IV. Mais on a aussi le numéro 75379, avec un R2-D2 à échelle réduite, passant de 2314 pièces à 1050 briques. Comme vous pouvez le constater, c'est Noël avant l'heure, mais ce n'est pas fini.

Vous êtes plutôt branché vaisseau spatial ? Dans ce cas, réjouissez-vous, car une nouvelle gamme est en approche. Elle en comprendra trois : le Faucon Millenium (75375), le Tantive IV (75376) et La Main Invisible (75377). Une fois encore, on a affaire à des versions inédites de ces sets, dans le sens où ce sont des modèles allégés. Outre le côté pratique, ça vous permet surtout de faire des économies, car ils sont moins chers. Allez-vous passer à la caisse le jour J ?