LEGO fait encore l'objet de leaks, qui concernent cette fois trois sets pour l'une de ses collections les plus emblématiques. Nous parlons plus précisément ici de la collection Batman, qui accueillera le 1er juin non pas un, mais trois nouveaux sets ! On vous affiche tout ça sur votre Bat-ordinateur en briques.

Trois nouveaux sets pour LEGO Batman leakent

En ce mois d'avril, les fans de LEGO et de Batman ont déjà été gâtés par un superbe set, centré sur l'iconique série animée des années 90. Dès le 1er juin, ils risquent encore de craquer avec les trois sets qui ont leaké. Pour rester dans le thème, l'un d'entre eux concerne la légendaire Batmobile, telle que présentée dans la série. Celle-ci affichera en effet son design délicieusement rétro. Elle sera par ailleurs accompagnée de trois figurines : Batman, Harley Quinn et Mister Freeze. Le set numéro 76274 comptera 435 pièces et sera proposé au tarif de 59,99 euros.

L'iconique Batmobile de la légendaire série animée Batman. © LEGO

Les autres sets LEGO Batman qui ont leaké parleront moins aux nostalgiques, mais ne manquent certainement pas de classe. À commencer par une massive armure mécanique pour Batman, portant le numéro 76270. Celle-ci comprendra une figurine du Chevalier Noir, que l'on pourra harnacher à l'armure. Le pendant sombre de Bruce Wayne apparaît ainsi bien petit en comparaison de cet exosquelette digne d'un Gundam. Le tout représentera 140 pièces et sera proposé au tarif pas si gros de 14,99 euros.

Batman apparaît bien petit comparé à cette massive armure. © LEGO

Le dernier set LEGO Batman leaké, numéro 76273, nous présente encore un gadget mécanique du Chevalier Noir. Il est cette fois question de la Batmoto, avec une grande figurine du justicier pouvant la piloter. Ce set sort donc de l'ordinaire, délaissant le design habituel de la marque. Quoi qu'il en soit, ce set comprendra 713 pièces et sera proposé à 69,99 euros.

Ce set mettant en avant la Batmoto ne manque certainement pas de classe. © LEGO

Voilà en tout cas de belles choses que prépare LEGO pour les fans de Batman. Pour rappel, le tout sera disponible à partir du 1er juin. En attendant, le Chevalier Noir a encore quelques briques à déplacer dans Gotham pour laisser la place à ces nouveaux arrivages.