Le jeu de briques n’est plus seulement pour les enfants et ce depuis un bon moment. LEGO n’a jamais hésité à créer des jouets de construction aux couleurs de nos licences fétiches, que ce soit du jeu vidéo avec Sonic, Horizon ou encore Mario, ou du cinéma et de la littérature comme Star Wars, Avatar, ou Le Seigneur des Anneaux. Le dernier issu de cette franchise est d'ailleurs titanesque.

Un nouveau set LEGO a leaké, ça va plaire aux fans de Nintendo

Mais il ne sera pas question de hobbits et d’anneaux aujourd’hui puisque le prochain set à avoir fuité concerne ce bon vieux plombier moustachu, Mario. Le pépère va une nouvelle fois avoir droit à un gros set de plus de 1000 pièces. D’après plusieurs éléments trouvés en ligne, ce serait un set Super Mario World : Mario & Yoshi qui serait prochainement mis à l’honneur dans un pack de 1215 briques. Le tout sortirait d'ici le 1er octobre 2024 avec un prix affiché qui avoisinerait les 130€. On serait donc sur un set plutôt gros. Dans la lignée des précédents set de moyennes et grandes tailles comme le Château de Peach ou encore le Manoir hanté. Vous en trouverez un aperçu sur notre article dédié à certain jolis sets LEGO Mario.

Merci à Falconbricks pour le screen

Une jolie pièce donc qui n’a cependant pas encore dévoilé ce à quoi elle ressemblera. Toutefois, lorsque ce genre de premières informations arrive, en règle générale, il ne faut pas attendre bien longtemps pour avoir droit à une officialisation. LEGO et Mario, c’est une histoire d’amour qui fonctionne à merveille, et ce nouveau set ne devrait très certainement pas provoquer le divorce. On vous tient au courant dès que l’on aura tous les éléments.