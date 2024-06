L'un des sets LEGO les plus fous de juin 2024 est enfin disponible, même pour les non insiders. Mais il y a une petite mauvaise nouvelle pour les plus pressés.

Les sorties LEGO de juin 2024 donnent le tournis. Il y en a réellement énormément, et encore une fois, les sets touchent à des franchises emblématiques de la pop culture à l'instar d'Harry Potter, de Batman, Jurassic World ou du Seigneur des Anneaux. Mais parmi toutes ces nouveautés, il y a une construction titanesque qui se démarque des autres par sa taille... et son prix. Ca va coûter très cher à certains, mais a priori, les fans ne devraient pas regretter leur lourd investissement.

L'un des sets LEGO les plus impressionnants de juin 2024 enfin dispo !

Certains vont avoir du mal à résister aux nouveautés LEGO du mois, mais les tarifs affichés pour certaines pièces devraient néanmoins les vacciner. Mais si vous dépensez une grande partie de votre argent dans les briques colorées, et que vous êtes fans du Seigneur des Anneaux, ça va être difficile de ne pas succomber au set 10333 La Tour de Barad-dûr.

Après une période de précommande réservée aux membres Insiders, cette sortie est disponible pour toutes et tous sur la boutique officielle... ou presque. Il est en effet déjà victime de son succès et un réassort est d'ailleurs en cours. « Les commandes en attente de réapprovisionnement sont acceptées. L'article sera expédié d'ici le 14 juin 2024 » peut-on lire sur la fiche du set LEGO Le Seigneur des Anneaux Barad-dûr. La Tour Sombre avec l'oeil de Sauron est tout bonnement massive avec sa hauteur de plus de 83 cm. Et encore, ce n'est rien par rapport à ce que vous pourriez obtenir en faisant un prêt à la banque. Pour les plus fortunés et téméraires, il est possible d'empiler plusieurs ensembles pour faire encore grandir l'édifice. Ce set de 5471 briques est vendu avec 10 minifigurines, dont le maitre des lieux Sauron, Gollum etc...