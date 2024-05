Les prochaines nouveautés LEGO réservent déjà du très lourd avec le set Le Seigneur des Anneaux Barad-dûr. Un ensemble qui atteint une hauteur de 83 cm... mais qui peut être encore plus gigantesque si vous avez les finances. En effet, il est possible d'emboîter plusieurs tours pour être « au plus proche » de la taille réelle. Sachant que l'édifice qui abrite l'oeil de Sauron mesure réellement 1440 mètres, on vous souhaite bon courage. En plus de ce magnifique objet collector The Lords of the Rings, des ensembles Batman avec la Batmobile de la série animée, vous allez pouvoir mettre la main sur l'une des plus grandes sagas qui revient au cinéma en fin d'année.

Une franchise Disney légendaire dans les sorties LEGO de juin 2024

On radote forcément - c'est aussi dû à l'âge que voulez-vous - mais les nouvelles sorties LEGO vont encore faire très mal au portefeuille. Rien que La Tour Barad-dûr à elle seule est un réel investissement. Un sacrifice que sont néanmoins prêts à faire les fans du Seigneur des Anneaux. Si vous n'avez pas les moyens ou que les histoires de Hobbit, d'Elfes et autres vous indiffèrent complètement, il y a du nouveau pour le mois prochain. Disney va en quelque sorte promouvoir la sortie du film Muphasa, qui est attendu le 18 décembre 2024 en France, avec deux sets LEGO pour toutes les bourses.

43247 Simba, le jeune Roi Lion

Alors que Mufasa explorera la jeunesse du père de Simba, LEGO vous propose d'adopter un jeune Simba du Roi Lion. Il sera saga comme une image, mais requerra tout de même toute votre attention le temps d'assembler les 1445 briques de ce set 43247. La firme danoise a choisi de représenter le félin assis et bouche ouverte pour simuler un adorable rugissement. La construction est statique mais vous pouvez quand même bouger la tête de Simba.

Référence : 43247 Disney Simba, le jeune Roi Lion

Dimensions : plus de 29 cm de haut

Nombre de pièces : 1445

Age : 18+

Nombre de mini-figurines : 0

Date de sortie : 1er juin 2024

Prix : 129,99€

43243 Simba, le bébé du Roi lion

Pour aller avec le jeune Simba, pourquoi pas craquer pour le set 43243 LEGO Simba le bébé du Roi Lion ? Il est bien plus petit, moins cher, mais tout aussi mignon malgré son visage plus figé. La différence avec son grand frère, c'est que le personnage est articulé des pattes à la tête pour faire en sorte d'avoir une pose dynamique. Ce qui permettra de créer une scène de chasse avec la mini figurine qui constitue le menu de Simba.

Référence : 43243 Disney Simba, le bébé du Roi lion

Dimensions : plus de 11 cm de haut

Nombre de pièces : 222

Age : 6+

Nombre de mini-figurines : 1 (une petite feuille avec quatre bêtes)

Date de sortie : 1er juin 2024

Prix : 19,99€

Des sets LEGO Roi Lion... et un félin bicolore anonyme arrivent

Deux sets LEGO Disney Le Roi Lion seront disponibles donc dans les nouveautés de juin 2024. Mais si vous êtes à fond dans les félins, il y a plus encore. La firme danoise vous offre la possibilité de monter un chat bicolore noir & blanc. Il n'appartient à aucune licence culte, c'est juste un chat ! Il est toutefois customisable puisque l'on peut ouvrir ou fermer sa bouche, changer ses yeux jaunes pour des bleus, ajuster ses oreilles, sa tête, ses pattes ou sa queue.

Référence : 21349 Le chat bicolore

Dimensions : plus de 11 cm de haut

Nombre de pièces : 222

Age : 18+

Nombre de mini-figurines : 0

Date de sortie : 1er juin 2024

Prix : 99,99€