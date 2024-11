Une nouveauté League of Legends, directement inspirée par la série Netflix Arcane, est disponible depuis peu. Mais l'accueil est froid et provoque même la colère de certains.

S'il y a bien une série événement actuellement, c'est la saison 2 d'Arcane sur Netflix. Une seconde et dernière saison qui n'a pas déçu, bien au contraire. Mais avant d'être un show produit par la firme au N rouge, c'est surtout un projet basé sur l'univers du MOBA League of Legends. À l'occasion des nouveaux épisodes, la série et le jeu se sont mélangés pour un résultat décevant. Un ajout inédit, qui peut coûter un bras, déchaine les passions et fait monter la gronde en ce moment.

Une nouveauté Arcane qui ne plait pas dans League of Legends

En attendant les nouveaux projets LoL, le show TV Arcane s'est invité dans League of Legends avec le lancement de trois skins « exaltés » de Jinx. La célèbre héroïne aux cheveux bleus de la série Netflix. « Les skins exaltés sont donc destinés aux joueurs qui veulent des skins hyper exclusifs » explique RIOT Games. L'éditeur détaillant même ces nouveautés comme un « produit de luxe », et les termes utilisés ne sont pas galvaudés.

Ces skins exaltés de Jinx d'Arcane fracturée, inspirés par la saison 2, enragent les joueurs League of Legends. Il y a plusieurs raisons, mais le point de discord, c'est le prix. En effet, si vous voulez être certain d'avoir ces skins League of Legends et de façon immédiate, vous pouvez vous délester de 250$. Un tarif élevé et qui ne semble pas justifié pour tout le monde. Outre le montant, plusieurs voix ont dénoncé l'absence de différences notables entre les diverses apparences de Jinx d'Arcane fracturée dans League of Legends. Que ce soit sur le modèle de personnage en lui-même, ou sur les effets de capacités.

« Je n'arrive pas à croire que je dise cela, mais : au moins dans les jeux gacha, comme Genshin Impact, on a un nouveau personnage avec des capacités et pas juste un skin »; « C'est vraiment décevant »; « Je savais que RIOT était cupide mais là... ». Une nouveauté qui divise clairement. Si vous ne voulez pas lâcher 250$, il reste toujours le système du Sanctuaire introduit dans League of Legends. Faites-vous partie des mécontents de cette nouveauté Arcane LoL ?