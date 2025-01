League of Legends va déjà retoucher son dernier champion. De gros nerfs sont prévus et devraient faire plaisir aux joueurs mécontents. Il faut dire que la magicienne fait très mal depuis sa sortie.

Fraîchement mis à jour avec son nouveau système saisonnier, League of Legends fait beaucoup parler à cause de ses nouveautés. Il y a déjà eu ce problème avec les essences bleues, la monnaie in-game qui permet aux joueurs free-to-play de débloquer des champions gratuitement, puis les soucis d’équilibrage d’Atakhan, la nouvelle créature de la jungle ainsi que les Roses Sanglantes. Ce qui nous amène à un autre souci d’équilibrage majeur, Mel, la nouvelle championne qui arrive directement de la série à succès Arcane.

La nouvelle championne de League of Legends pose problème

Les joueurs de League of Legends le savent très bien, la plupart du temps, lorsqu’un nouveau champion a débarqué, il y a de gros soucis d’équilibrage. Riot a beau faire tous les tests du monde en interne, il n’y a que quand plusieurs millions de joueurs jouent avec que les plus gros soucis ressortent. C’est le cas pour Mel, même si pour le coup son kit pouvait déjà nous mettre la puce à l’oreille. La nouvelle mage de League of Legends est très puissante, trop peut-être.

Elle a une force de poke assez hallucinante et du contrôle en plus de pouvoir exécuter ses adversaires. Ce passif ne brillera réellement qu’en milieu et surtout en fin de partie, mais ça se fait tout de même dans la douleur. Reste que la championne est particulièrement fragile si on lui saute à la tronche. Encore faut-il être en état de s’en approcher suffisamment, d’autant qu’elle peut rapidement retourner le combat en sa faveur avec son bouclier capable de renvoyer les compétences.

Un gros nerf attendu dans les prochain jour pour Mel

Évidemment, les joueurs de League of Legends sont rapidement montés dans les tours et se sont fait entendre. Actuellement, Mel à un taux de victoire honnête d’un peu moins de 51% en Émeraude, un peu plus dans les paliers en dessous, et beaucoup moins dans le top Elo. Alors non, Mel n’est pas non plus surpuissante, mais elle fait très mal et s’avère trop efficace contre les picks populaires comme Miss Fortune, Ahri ou encore Lux d’après Riot. Du coup, le studio va déployer un correctif d’urgence pour rééquilibrer la championne.

Le passif de l’héroïne continue de lui permettre d'exécuter ses ennemis, mais le ratio d’AP (puissance magique) est revu à la baisse au même titre que les dégâts fixes. Son ultime est lui aussi modifié pour être moins puissant. Enfin, le A de Mel va lui aussi se prendre un nerf.

Les changements qui arrive lors du prochain patch de League of Legends :

Passif - Le ratio d’AP d’Accablement est réduit de 25% à 10%

- Le ratio d’AP d’Accablement est réduit de 25% à A - Les dégâts magiques infligés par ses missiles seront réduit de 13/16/19/22/25 (total 78/112/152/198/250) à 13/15,5/18/20,5/23 (total 78/108,5/144/184,5/230) , ce qui devrait permettre à son poke d’être un peu moins violent.

- Les dégâts magiques infligés par ses missiles seront réduit de 13/16/19/22/25 (total 78/112/152/198/250) à , ce qui devrait permettre à son poke d’être un peu moins violent. R - Dégats flat d’Accablement réduit de 125/175/225 + 40% AP à 100/150/200 + 30% AP

L’augmentation des dégâts du passif a également été réduit de 65/80/95 + 25% AP à 60/70/80 + 10% AP

A noter que c'est changements peuvent encore être modifier d'ici le déploiement du patch.