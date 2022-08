Les annonces s’enchaînent du côté de Netflix. Le géant du streaming vidéo a mis la main sur de nombreuses licences cultes du gaming et compte bien les exploiter. En plus d’avoir confirmé qu’une série Horizon Zero Dawn était en chantier, la plateforme donne des nouvelles du film Bioshock.

Un réalisateur et un scénariste de renoms pour le film Bioshcok

Le film Bioshock de Netflix refait parler de lui. Le long métrage en live action adapté du jeu culte de 2K Games a enfin trouvé son réalisateur. Ce sera donc Francis Lawrence qui sera aux commandes. L’homme de 51 ans s’est notamment fait remarquer avec Je Suis une Légende, Constantine ou encore plusieurs films de la saga Hunger Games. Pour donner vie à Rapture et son univers riche, il sera soutenu par le scénariste Michael Green connu pour ses travaux sur Logan, Blade Runner 2049 et la série Heroes.

L’adaptation sera donc entre de très bonnes mains, reste maintenant à savoir qui rejoindra le casting du film Bioshock. La franchise aux quelque 39 millions d’exemplaires n’est pas la seule dans le viseur de Netflix. Le géant du streaming mise gros sur les adaptations de jeux vidéo et plusieurs projets sont en cours. On pense notamment à la série d’animation Dragon Age, League of Legends avec Arcane, Tekken, Sonic Prime, Castlevania, Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed, Beyond Good & Evil … la liste est longue.