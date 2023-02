Alors que beaucoup de fans attendent impatiemment le retour de Silent Hill 2 grâce au remake de la Bloober Team, le studio vient nous donner une très bonne nouvelle concernant son prochain jeu à venir, Layers of Fears. Suite, elle aussi attendue, de la licence horrifique éponyme, qui a déjà eu le droit à deux épisodes par le passé, ce troisième opus se veut être bien plus ambitieux que les précédents épisodes.

Un nouveau jeu qui compte réinventer l'horreur

S’il sera toujours question d’horreur psychologique, Layers of Fears devrait toutefois nous surprendre avec de nouvelles approches plus intimes et effrayantes. Le studio est encore resté très vague sur le sujet, mais il promet carrément une horreur complètement réimaginée. Reste maintenant à savoir ce que cela veut dire.

Ce dont on est sûr toutefois, c’est que le jeu sera développé sous Unreal Engine 5 et mettra une fois de plus en avant des environnements glauques à souhait. Dans les précédents jeux, la direction artistique ne lésinait pas sur les moyens pour nous en faire voir de toutes les couleurs. La réalité pouvait se tordre et donner naissance à tout un tas de folies, ce qui devrait être aussi le cas avec ce Layers of Fear si l’on en croit la dernière bande-annonce en date.

Une fenêtre de sortie pour Layers of Fear

De toute manière, nous ne devrions plus attendre bien longtemps puisque le jeu arrive bientôt. Bloober Team a en effet confirmé que Layers of Fears arrivera dès le mois de juin prochain sur PS5, Xbox Series et PC. La date de sortie précise n’est pas encore connue mais devrait être partagée sous peu. Certainement au détour d’une ultime présentation du jeu et d’un peu de gameplay.

Après Observer, Blair Witch ou encore The Medium, Bloober Team ne semble plus savoir s’arrêter et enchaîne les projets. Outre Layers of Fears, le studio prépare également le très attendu remake de Silent Hill 2 qui est lui aussi attendu pour cette année si tout va bien, mais ce ne sont pas les jeux en cours de développement. Bloober a en effet annoncé qu’il travaillait d’ores et déjà sur un tout nouveau jeu. Un survival horror (encore un) pour le compte de l’éditeur Private Division. Toutefois, ce gros jeu ne verrait pas le jour avant un bon 2025. On a le temps de voir venir d’ici là.