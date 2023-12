Quels ont été les jeux les plus convoités par les internautes tout au long de l'année 2023 ? Voici la liste avec les classements des films et séries qui ont suscité le plus d'intérêt.

La cérémonie des Game Awards 2023, qui élit les meilleurs jeux chaque année dans différentes catégories, ont eu lieu la semaine dernière. Un événement scruté par des millions de personnes à travers le monde pressés de découvrir le futur de l'industrie. De nombreuses annonces y ont été faites, au milieu de la pluie de pubs et de remises de récompenses express qui a valu à Geoff Keighley d'innombrables critiques. Mais il y a également un autre moyen de connaître les jeux qui ont particulièrement intéressé les joueuses et joueurs.

Les jeux les plus populaires sur Google en 2023

Les gagnants des Game Awards 2023 ont été dévoilés à la suite d'une longue soirée qui a soufflé le chaud et le froid. Un bon indicateur des tendances vidéoludiques de cette année, mais qui ne fait pas parole d'évangile. Pour affiner tout cela et voir les jeux les plus populaires au cours des douze derniers mois, Google a publié son propre classement. Et les résultats n'étonneront probablement grand-monde.

En pôle position du top 10 des jeux les plus recherchés sur le moteur, on a Hogwarts : L'Héritage de Poudlard. Le titre Harry Potter qui a fait parler pour la licence qu'il représente, ses qualités d'adaptation de l'univers magique, mais également en raison de la controverse liée à l'autrice J.K Rowling. Compte tenu des propos et actions transphobes de l'écrivaine, entre autres, certains ont appelé au boycott.

À la deuxième place des jeux les plus convoités, on trouve The Last of Us. Le remake PS5 du premier épisode, sorti en août 2022, a peut-être contribué à cela, mais le lancement de la série HBO Max y aussi clairement pour beaucoup. Ces dernières semaines, la franchise de Naughty Dog a également été sous le feu des projecteurs avec l'annonce de The Last of Us 2 Remastered. Le reste du classement est partagé entre Baldur's Gate 3, Diablo 4, Atomic Heart ou encore Starfield.

Hogwarts Legacy

The Last of Us

Connections

Battlegrounds Mobile India

Starfield

Baldur’s Gate 3

Suika Game

Diablo 4

Atomic Heart

Sons of the Forest

Après les jeux, les films et séries qui ont cartonné sur Google en 2023

Vous avez le top 10 des jeux les plus populaires sur Google en 2023, mais le géant a donné un aperçu des films et séries très recherchés durant cette année. En termes de show télévisés, c'est The Last of Us HBO qui rafle la première place du podium. Une confirmation de la synergie entre les jeux de Naughty Dog et son adaptation live-action sur le petit écran. Netflix n'est pas en reste et a réussi à placer sa création Wesnesday, avec Jenna Ortega en Mercredi Addams, juste derrière.

Et au niveau des films ? Sans surprise, c'est le duo improbable Barbie et Oppenheimer qui devancent tout le reste des productions hollywoodiennes de 2023. Les deux longs-métrages ont battu des records en solo et ont même été à l'origine du phénomène Barbenheimer. Les films qui sont sortis le même jour ont pu compter sur les internautes pour faire une publicité XXL unique.

Top 10 des séries les plus recherchés sur Google en 2023

The Last of Us

Wednesday (Mercredi)

Ginny & Georgia

One Piece

Kaleidoscope

King the Land

The Glory

That '90s Show

The Fall of the House of Usher (La Chute de la Maison Usher)

Shadow and Bone

Top 10 des films les plus recherchés sur Google en 2023

Barbie

Oppenheimer

Jawan

Sound of Freedom

John Wick 4

Avatar: The Way of Water

Everything Everywhere All at Once

Gadar 2

Creed III

Pathaan