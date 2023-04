« Ta Ta Ta Taaa Ta-ta ta… ». La Force est puissante avec Jedi Survivor qui sera disponible ce vendredi 28 avril 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Un jeu qui fait aussi bien voire mieux que son prédécesseur Fallen Order. Sur PS5, le score Metacritic est à 86/100 pour 84 critiques, contre 79/100 pour 70 tests. Une expérience bien meilleure mais qui n'est pas sans faille. Une perturbation dans la Force ressent EA.

Spoilers, version physique, heure de lancement... Les derniers détails !

Avant les nouveautés Disney+ Star Wars pour le « May the 4th », les fans vont pouvoir replonger dans la Guerre des Étoiles avec Jedi Survivor. Un jeu qui, selon l'ami Kikitoes, « est en tout point supérieur à Fallen Order ». Et pour tout savoir, on vous renvoie évidemment vers le test complet. Une critique sans aucun spoiler, contrairement à ce qu'on peut trouver sur le Net. Des spoilers qui rendent tristes les développeurs. Ils ont d'ailleurs appelé solennellement à ne rien dire « S'il vous plaît, mes amis, ne gâchez pas le jeu. Nous avons tous travaillé très dur pour créer quelque chose qui, je l'espère, vous surprendra et vous ravira ».

Si vous avez précommandé Jedi Survivor en dématérialisé, le titre sera accessible le 28 avril à 6h00 du matin. Désolé pour les couche-tard, mais c'est comme ça ! En revanche, libre à vous de le mettre à télécharger dès maintenant afin d'anticiper et de découvrir l'aventure en vous réveillant. Pour ceux qui préfèrent une édition boîte, attention à la version physique. Il est fort possible que vous ayez à récupérer des données qui ne sont pas sur le blu-ray. Vu la capacité de ces disques, il est acquis que vous devrez télécharger au moins 50 Go. Sans le patch day one. Plutôt que de patienter devant un écran de chargement, vous pourrez rattraper votre retard en lisant notre article pour tout savoir sur ce Fallen Order 2.

Une pluie de bugs pour Star Wars Jedi Survivor ?

Si l'expérience Jedi Survivor devrait bien se passer pour la majorité des joueurs, attendez-vous tout de même à quelques soucis. Sur PC, une fonctionnalité détestée semble faire son retour et pourrait entacher les performances du jeu. Et les versions consoles ? Pas de fonctionnalité décriée, mais comme pour d'autres gros jeux, il y aura des problèmes.

Lors de notre test, on a indiqué une finition technique encore un peu faiblarde avec la présence de bugs. EA et Respawn Entertainment le savent et une mise à jour sera déployée. Un patch pour éliminer les bugs et améliorer les performances, mais aussi ajouter des options d'accessibilité. Dans un tweet, l'éditeur prévient que ce sera une mise à jour parmi tant d'autres, car de nouvelles arriveront les prochaines semaines.

Notre première mise à jour sera disponible le jour du lancement sur toutes les plateformes. Dans les semaines à venir, nous déploierons d'autres patchs qui corrigeront les bugs, amélioreront les performances, et ajouteront davantage de fonctionnalités d'accessibilité. Via Twitter.

L'expérience pourra de toute manière varier d'un utilisateur à l'autre, surtout en matière de bugs. Dans leur critique, VGC mentionne une scène d'ouverture avec un framerate instable, même en mode performance, ou encore des chargements de zones compliqués.