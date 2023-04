Les consoles Xbox Series X|S et One de Microsoft ont accueilli l'un des meilleurs jeux de ces dernières années. Un OVNI plein de secrets acclamé par la presse et les joueurs.

En plus des grosses sorties jeux vidéos d'avril 2023 et des nouveaux titres Xbox Game Pass du mois, les consoles de Microsoft vont recevoir des productions indépendantes tout au long de la semaine. L'une d'elles est déjà là et offre une expérience unique qui cache (très bien) son jeu.

Les nouvelles sorties du 11 au 14 avril

Tout au long de la semaine, les consoles Xbox Series X|S et One vont accueillir de nouveaux jeux, dont l'ancienne exclu temporaire PS5 GhostWire Tokyo. Le dernier bébé de Tango Gameworks (Hi-Fi Rush, The Evil Within) qui nous fait explorer un Tokyo vidée de sa population qui a été remplacée par des entités paranormales. Izuki Akito devra rétablir l'équilibre entre les deux mondes et sauver sa sœur grâce à l'aide précieuse de KK. Un être spirituel qui a pris possession du corps d'Izuki Akito. Le dernier jeu qui a été produit par le papa de Resident Evil, Shinji Mikami, avant qu'il ne quitte le studio.

C'est la sortie la plus importante de cette semaine - qui rejoint par ailleurs le Game Pass dès son lancement - mais des titres [email protected] débarquent également sur les consoles Xbox Series et One. Voici toutes les nouveautés jusqu'au vendredi 14 avril 2023.

Guardian of Lore (11 avril)

Sherlock Holmes The Awakened (11 avril)

Hyper-5 (12 avril)

King of the Arcade (12 avril)

GhostWire: Tokyo (12 avril)

Murderous Muses (12 avril)

Cannon Dance (13 avril)

Dogfight A Sausage Bomber Story (13 avril)

Sokolor (13 avril)

Basketball Pinball (14 avril)

De-Exit Eternal Matters (14 avril)

Farm Slider (14 avril)

Split Manipulate Time (14 avril)

Ultra Pixel Survive (14 avril)

Dans ces nouveaux ajouts, un jeu absolument incontournable ne figure pas car il est déjà disponible sur Xbox Series X, S et One. Un soft atypique et plein de surprises édité par Devolver Digital.

Image de GhostWire Tokyo (crédits : Steam).

Le bijou Inscryption est disponible sur Xbox Series X|S et One

L'autre sortie à ne pas rater sur Xbox Series X|S et One de ce mois d'avril 2023, c'est Inscryption. Une œuvre singulière développée par Daniel Mullins Games qui a reçu le soutien de l'éditeur Devolver Digital. Vendu comme un simple jeu de cartes, à la sauce rogue-like, Inscryption se révèle être bien plus que cela... N'hésitant pas à briser le quatrième mur avec une dimension meta assumée, le titre prend plaisir à surprendre le joueur au fil des heures avec des couches supplémentaires qui le rendent unique en son genre.

Le créateur de Pony Island et The Hex revient avec une nouvelle lettre d'amour aux jeux vidéo, complètement hallucinée et obsessionnelle. Inscryption est une odyssée personnelle qui prend la forme d'un jeu de cartes d'un noir d'encre qui mélange le rogue-like, la création de deck, les énigmes des escape-room et l'horreur psychologique. Mais ce n'est pas tout, car les cartes renferment des secrets encore plus noirs... Via Steam.

Inscryption, qui a été plébiscité par la presse et les joueurs, est disponible dès maintenant sur Xbox Series X|S pour 19,99€. À noter qu'il était déjà sorti précédemment sur PS5, PS4, Nintendo Switch et PC. Il est donc toujours accessible sur ces plateformes.

Plus tard dans le mois, les consoles de Microsoft feront aussi de la place à Star Wars Jedi Survivor, Dead Island 2, Minecraft Legends ou encore The Last Case of Benedict Fox. Un metroidvanaia lovecraftien à la superbe direction artistique très attendu !