Immmortals of Aveum, vendu comme un Call of Duty magique survitaminé, vient nous en mettre plein la vue dans une nouvelle séquence de gameplay très DOOMesque.

Annoncé lors des Game Awards 2022, Immortals of Aveum s’est longuement présenté à nous il y a quelques semaines et nous avait plutôt impressionnés. Il faut dire que le jeu en a sous le coude et promet une expérience atypique et extrêmement nerveuse à mi-chemin entre le feeling d’un Call of Duty, la magie d’un Hogwarts Legacy et la nervosité d’un DOOM.

Immortals of Aveum met le paquet en vidéo

Brett Robbins, créateur du jeu et du studio qui s’occupe du développement, nous avait d’ailleurs confié qu’il avait puisé son inspiration dans divers jeu du genre, notamment Call of Duty, franchise sur laquelle il a travaillé de nombreuses années. Il nous avouera lors de notre interview exclusive, avoir également été inspiré par les dernières productions Marvel. Le résultat détonne à l’écran et s’annonce très prometteur. Immortals of Aveum nous le montre une nouvelle fois aujourd’hui avec une séquence de gameplay inédite dans laquelle le héros, Jak se bat avec tout ce qu’il a.

Pour rappel, Immortals of Aveum troquera les armes des FPS traditionnels contre des sorts et de la magie à tout-va. Le monde d’Aveum permet en effet aux mages de guerre de contrôler l’un des flux magiques qui anime l’univers. Bien entendu, notre héros lui, sera capable de tous les contrôler. La magie bleue représentant la Force, la verte pour la Vie et la rouge pour le Chaos. Chaque flux magique aura ses propres spécificités nous permettant d'utiliser des dizaines de sorts différents et de faire des combos divers et redoutables.

Un jeu beau à en pleurer sous Unreal Engine 5.1 ?

Comme nous l’avait affirmé Brett Robbins lors de notre entretien exclusif, Immortals of Aveum mettra le paquet visuellement avec l’Unreal Engine 5.1 et ses technologies. Le studio s’est même fendu d’un long post dans lequel il détaille l’utilisation du moteur graphique d’Epic. Les développeurs nous promettent une fluidité de tous les instants et une grande quantité de détails que ce soit dans l’animation faciale des personnages, la modélisation de l’environnement ou les effets de lumière et particule. L'objectif est clair : nous en mettre plein la vue.

Immortals of Aveum est attendu sur PS5, Xbox Series et PC dès le 20 juillet prochain.