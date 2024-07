House of the Dragon continue d'avancer doucement (ou pas), et le prochain épisode promet d'être très intense. Ça va être explosif pour les spectateurs.

Alors que la saison 2 de House of the Dragon approche de son épilogue, l'épisode 6 promet d'intensifier les tensions et les intrigues à Port-Réal. Le trailer de cet épisode révèle un climat de chaos imminent, avec des dragons et des personnages clés prêts à en découdre. Attention, cette news peut inclure des spoilers sur l'épisode 5.

Encore des dragons dans House of the Dragon

Dès le début de la bande-annonce, on voit Rhaenyra (Emma D’Arcy) prendre au sérieux la suggestion de Jacaerys (Harry Collett) de trouver des cavaliers pour leurs dragons sans maîtres. Elle déclare à une personne, ou un groupe, "Cela n'a jamais été tenté auparavant. Pour revendiquer un dragon, vous devez également être prêt à mourir", ce qui n'est guère rassurant. Cette stratégie pourrait cependant donner un avantage crucial face à l'armée massive des Verts et leur gigantesque dragon, Vhagar.

De l'autre côté, Daemon (Matt Smith) poursuit sa quête pour rallier les familles des Riverlands à la cause de Rhaenyra, ce qui crée des problèmes pour Ser Criston Cole (Fabien Frankle) et le prince régent Aemond (Ewan Mitchell). Si Daemon réussit à obtenir leur soutien, l'équilibre des forces pourrait bien basculer. Aemond savoure son nouveau pouvoir et se prépare à affronter son oncle Daemon après une tentative d'assassinat avortée. Sa mère, Alicent, tente de le raisonner, mais il semble trop tard pour le ramener à la raison. Pendant ce temps, Aegon (Tom Glynn-Carney) lutte pour sa vie. Et les intentions d'Aemond envers son frère restent ambiguës, suggérant qu'il pourrait bien tenter de se débarrasser de lui pour de bon. Bref, du grand House of The Dragon.

Rhaenyra est déterminée à prouver qu'elle est la meilleure candidate pour régner sur Westeros. Tant à ses alliés qu'à ses ennemis. Malgré les conseils de ses proches de rester à l'écart du combat, elle semble prête à prendre les choses en main. La bande-annonce montre Rhaenyra dans la fosse aux dragons et suggère un possible passage en force à Port-Réal, rappelant les scènes iconiques de Daenerys de la saison 8 de Game of Thrones.

Source : HBO Max