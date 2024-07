La série House of the Dragon suscite beaucoup d'enthousiasme avec son prochain épisode qui tease de nombreux événements à venir. Ça promet d'être très intense. Voyez par vous-mêmes.

La série House of the Dragon continue de captiver les fans avec des rebondissements inattendus et des batailles épiques. La bande-annonce du cinquième épisode de la saison 2 promet des bouleversements majeurs pour Westeros, suite aux événements dramatiques de l'épisode précédent. Attention, cette news inclut des spoilers sur la série.

House of the Dragon fait rêver

L'épisode 4 de la saison 2 a marqué un tournant décisif avec une bataille colossale à Rook's Rest. Au cours de ce combat, Rhaenys et son dragon Meleys ont été vaincus par Aemond et Vhagar, infligeant une perte significative. Cependant, les verts n'ont pas été épargnés non plus, puisque Aegon et son dragon Sunfyre ont été abattus par le feu de Vhagar.

La nouvelle bande-annonce pour l'épisode 5 montre la tête de Meleys exhibée à King's Landing. Sous les regards d'Aemond et Alicent. Aegon est également ramené à King's Landing dans une boîte, laissant planer le doute sur sa survie après l'affrontement. Ces images suggèrent des conséquences lourdes pour tous les protagonistes impliqués.

Pendant ce temps, Rhaenyra cherche à conquérir les Riverlands pour renforcer sa position et prendre King's Landing. Daemon, de son côté, poursuit ses propres ambitions pour la couronne. Tandis qu'Aemond semble également convoiter le trône de fer, ajoutant une couche supplémentaire de tension et de complexité à l'intrigue.

Aemond Targaryen est particulièrement intriguant en raison de son caractère imprévisible. Comme l'a décrit l'acteur Mitchell, Aemond est loin d'être un simple méchant unidimensionnel. Ses pensées et motivations sont souvent opaques, rendant ses actions imprévisibles et fascinantes pour les spectateurs.

House of the Dragon continue sa diffusion hebdomadaire sur Sky et NOW au Royaume-Uni, ainsi que sur HBO aux États-Unis. Les fans peuvent s'attendre à des développements passionnants alors que la série explore les intrigues et les rivalités au sein de Westeros.

Source : Max