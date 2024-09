Horizon Zero Dawn fait son grand retour sur PS5 et PC très bientôt. Un comeback qui a reçu un accueil mitigé et qui devrait encore déplaire après cette découverte.

Aloy et Rost sont prêts à vous étonner avec LEGO Horizon Adventures. Un nouveau jeu qui mélange la franchise de Guerrilla Games et l'univers des briques colorées pour un résultat détonnant. On a pu l'essayer lors du Summer Game Fest 2024 et ça s'annonce vraiment prometteur pour celles et ceux qui apprécient la formule des jeux LEGO. Comme révélé au State of Play de septembre 2024, ce sera disponible le 15 novembre 2024 sur PS5, Nintendo Switch et PC. Mais une double dose d'Aloy vous attend avec la nouvelle version d'Horizon Zero Dawn.

Horizon Zero Dawn Remastered ne va pas se faire des amis

Ca avait leaké mais Sony Interactive Entertainment sortira bien Horizon Zero Dawn Remastered le 31 octobre 2024 sur PS5 et PC. Avant même son officialisation, cette annonce a fait sérieusement grincer des dents. Une partie des joueuses et des joueurs déplore la démarche de remasteriser un jeu encore récent, et magnifique, d'autant plus qu'il est évidemment payant. Mais si vous possédez déjà l'original, l'upgrade ne sera facturée que 9,99€ et ça vaut peut-être le coût dans la mesure où ce n'est pas qu'un simple lissage.

« Horizon Zero Dawn Remastered comprend plus de 10 heures de dialogues réenregistrés, de capture de mouvements et d’innombrables améliorations graphiques élevant le jeu au même niveau de fidélité visuelle que sa suite saluée par la critique, Horizon Forbidden West » a détaillé Jan-Bart van Beek, responsable studio et responsable art et animation chez Guerrilla Games, via le PS Blog. Évidemment, ce remaster sera aussi compatible avec les fonctionnalités de la manette PS5 DualSense. Et si vous craquez pour la PS5 Pro, attendez-vous également à des améliorations supplémentaires.

Chacun se fera son avis, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà une mauvaise surprise pour ce jeu qui divise. Horizon Zero Dawn Remastered exige d'avoir compte PSN pour pouvoir sur PC. « Un compte pour PlayStation Network est requis sur PC » peut-on lire en tout petit dans l'article du PlayStation Blog. God of War Ragnarok, qui est sorti récemment sur PC, est aussi soumis à cette restriction. Certains n'apprécient toujours pas cette obligation, même si de nos jours, de nombreux jeux demandent d'avoir un compte à tel ou tel service. Etes-vous intéressés par Horizon Zero Dawn Remastered ?

Source : PlayStation Blog FR.