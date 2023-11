Horizon Forbidden West nous a offert ce qu'on était en droit d'attendre d'une suite. Un blockbuster ultra calibré qui ne prend pas de risques, mais qui fait évoluer la franchise de Guerrilla Games avec des quêtes secondaires bien meilleures que dans le précédent épisode, entre autres. Une remise en question qui a permis aux équipes de battre des records et qui présage de belles choses pour l'avenir. Un titre qui va venir bousculer les habitudes des joueuses et joueurs de la série, avec peut-être un sens du spectacle encore plus poussé.

Une expérience titanesque pour le prochain jeu Horizon PS5 ?

Quelques mois après la sortie d'Horizon Forbidden West Burning Shores, Guerrilla Games avait annoncé avoir écoulé plus de 32,7 millions de jeux de la licence. Un score très élevé, pour seulement deux jeux et deux DLC, qui est une assurance pour la survie d'Aloy. Pour battre le fer tant qu'il est chaud, Guerrilla Games a officialisé des jeux Horizon inédits à commencer par un titre multijoueur. Eh oui, Aloy va succomber aux sirènes de ce genre, mais d'après les informations de VGC, ce n'est pas pour céder à une éventuelle mode. Les développeurs auraient eu l'idée d'incorporer de la co-op à un moment donné, avant que celle-ci ne soit écartée puisque HZD comme Forbidden West sont des jeux solo.

Qu'est-ce qu'on sait de cet Horizon multijoueur ? Pas grand-chose. Jan-Bart van Beek, le directeur du studio, a néanmoins teasé le projet. « Comme vous le savez peut-être déjà, nous travaillons aussi sur un jeu multijoueur. C'est un tout nouveau défi pour nous. Un changement énorme comparable à lorsque nous avons conçu Horizon Zero Dawn ». Un nouveau défi ? Pour la licence, oui, mais Guerrilla Games a déjà une expérience multi avec la saga Killzone. Et si l'on en croit une offre d'emploi, le projet pourrait être très ambitieux.

La société est actuellement à la recherche d'un senior combat designer pour le jeu multijoueur Horizon. Celle ou celui qui fera l'affaire devra être capable de « concevoir plusieurs machines ennemies qui offrent leur lot de défis à plusieurs ». Étant donné les adversaires robotiques que l'on peut combattre en solo, il ne doit pas s'agir de simples Veilleurs, mais de quelque chose de beaucoup plus gros. Un Frappe-Défense ou un Gueule d'Orage plus évolués ? Deux Frappe-Défense à l'écran en même temps à détruire ? Mystère mais à la lecture de ce poste, il est possible que le jeu Horizon intègre des raids.

Crédits : PlayStation.

Une pluie de projets pour l'exclu PlayStation très populaire

Les autres points à retenir de cette offre d'emploi, c'est qu'il y aura de nouvelles machines, des anciennes avec un comportement modifié et que celui-ci ne sera pas figé. Des modifications seront apportées tout au long du cycle du vie du titre. Le poste à pourvoir requiert en effet de :

Concevoir, modifier et actualiser les comportements des machines emblématiques de la franchise Horizon, et élaborer de nouvelles machines

Utiliser des mesures, le retour des joueurs et d'autres outils de mesures divers pour améliorer et affiner chaque machine au fil du temps

On peut aussi peut-être s'attendre à des évolutions dans le gameplay, et même à des ajouts pour s'adapter à un jeu jouable à plusieurs. Il y a plusieurs mois, un leak a dévoilé une version alpha du titre multijoueur Horizon et ça n'a pas emballé grand monde. En cause, la DA trop cartoonesque et colorée qui ressemblerait à Fortnite pour certains. Un parti-pris artistique définitif ? On ne sait pas, mais vu les commentaires négatifs, il est probable que cela change.

Jan-Bart van Beek, le directeur du studio, a aussi été formel sur le fait que la franchise PlayStation n'allait pas disparaître de sitôt. « Nous allons continuons pendant très longtemps » a t-il déclaré lors de la conférence Develop: Brighton. Pendant encore combien de temps ? Les développeurs ont « 16 plans » concernant Horizon. Un chiffre qui inclus tous les projets possibles, à l'image de la nouvelle version PS5 et PC. Mais un portage et une édition complète, ça ne pèse pas très lourd.

Une série Horizon 2074 est également en développement chez Netflix, et un troisième opus verra bien le jour. Le personnage de Sylens sera t-il remplacé après la mort tragique de Lance Reddick ? Guerrilla Games n'a certainement encore rien décidé. « Nous avons préféré digérer cette tragédie et concentrer nos pensées à sa famille. Nous n'y avons pas réfléchi. Ce n'est pas vraiment le moment d'y penser. Il nous manque, c'est tout » avait indiqué le directeur narratif, Ben McCaw, lorsque l'on a appris le décès de l'acteur.