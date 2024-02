Hogwarts Legacy n'a pas forcément été au goût de tout le monde, mais malgré ça, il a explosé la concurrence. Personne n'a pu se mettre en travers de sa route, et on en a maintenant la preuve.

Hogwarts Legacy a été au cœur de nombreuses discussions. Et pas toujours pour les bonnes raisons. Le jeu a divisé, mais ce fut un énorme succès. En même temps, ce n'est pas spécialement surprenant. On parle d'une épopée prenant place dans l'univers d'Harry Potter. Donc forcément, ça allait piquer la curiosité du plus grand nombre. Ceci dit, l'année 2023 a elle-même été riche en grosses sorties. Est-ce que le titre d'Avalanche Software a réussi à les surpasser ? Eh bien, la réponse semble être oui.

Hogwarts Legacy est au sommet du monde

Si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que Nintendo a publié ses derniers résultats financiers. On sait maintenant que Zelda : Tears of the Kingdom a vendu un peu plus de 20 millions de copies en 1 an d'existence. Bien sûr, ça comprend les ventes numériques. De son côté, Hogwarts Legacy a écoulé 22 millions d'exemplaires sur la même durée. Vous l'aurez compris, il a vaincu le nouvel opus de franchise culte de Big N, ce qui n'est pas une mince affaire. Après, c'est une prouesse qu'il faut nuancer.

Hogwarts Legacy est avantagé pour plusieurs raisons. Déjà, il est sorti en février 2023, alors que Tears of the Kingdom est seulement arrivé en mai 2023. De plus, il ne faut pas oublier que ce Zelda est une exclusivité Nintendo Switch. Ce n'est pas le cas du titre dans l'univers d'Harry Potter, et on sait à quel point ça peut influencer les chiffres de ventes. Cela étant, ça reste tout de même assez impressionnant d'avoir vaincu une telle licence. D'autant plus que TOTK a rencontré une popularité indéniable.

Pour le président de Warner Bros Interactive, David Haddad, ce constat fait d'Hogwarts Legacy « le jeu qui s'est le mieux vendu de l'année dans le monde ». Si notre homme fait cette déclaration, c'est aussi parce que le jeu est arrivé en première place des ventes aux Etats-Unis. Sauf que, normalement, c'est la franchise Call of Duty qui occupe ce spot. Les seuls qui étaient parvenus à la détrôner, c'était GTA 5 et Red Dead Redemption 2. Sinon, ce n'était pas arrivé depuis 2008. C'est tout simplement historique, et ça montre bien la suprématie du titre en 2023.

Le futur du jeu promet de belles choses

Hogwarts Legacy prépare normalement de belles choses pour les fans. Comme une extension qui viendrait rajouter un bon paquet de contenu dans l'aventure ? Warner Bros Games n'a rien dit à ce propos, mais il a bien précisé que des nouveautés allaient venir en 2024. Par exemple, cet été, la quête « Occupe-toi de ton Chaudron » sera rendue disponible pour tout le monde, en lieu et place d'être réservée aux détenteurs de la PS4 et PS5. C'est toujours ça de pris.

D'une manière générale, l'éditeur a l'air de nous réserver quelques surprises. David Haddad avait mentionné auprès de Variety les projets en cours chez la firme, et ça prévoit un bel avenir. Ils « permettront aux fans de faire partie de cet univers, de ces histoires et de ces personnages avec toujours plus d'immersion ». Bon, par contre, ne rêvez pas, il n'y aura pas de Quidditch, comme Avalanche Software l'avait déjà confirmé.