Les fans d'Harry Potter et de son univers magique sont impatients d'en savoir plus sur Hogwarts Legaxy, qui est - c'est le moins qu'on puisse dire - assez avare en informations depuis quelques temps.

Le jeu d'Avalanche Studiosest assez silencieux, depuis son report au début de l'année. Mais si l'on en croit un leaker, qui n'en est pas à son coup d'essai, une nouvelle bande annonce d'Hogwarts Legacy devrait bientôt être diffusée :

Bref, les choses bougent pour Hogwarts Legacy, je m'attends à une bande-annonce très bientôt.

C'est notamment à cet utilisateur que l'on doit la fuite du jeu Star Wars Legacy de chez Quantic Dreams, qui fut dévoilé lors des Game Awards 2021. On notera d'ailleurs que Geoff Keighley fait partie des "followers" de l'homme en question.

Hogwarts Legacy... si tout va bien

Notons au passage qu'une autre rumeur indique que lors des Game Awards, le trailer du jeu a été retiré au tout dernier moment, et aurait été remplacé par celui de Wonder Woman. Quoi qu'il en soit le RPG reste encore assez mystérieux : on sait seulement que le titre se déroulera au XIXe siècle dans l'univers d'Harry Potter, et ne devrait donc avoir aucun lien avec la saga de romans, ou les films. Espérons toutefois (pour les fans) d'y trouver au moins quelques clins d'œil à l'œuvre originale.

Reste à savoir si le fameux sortilège "Flipendo" qui est devenu sûrement l'une des mécaniques de gameplay les plus connues des premiers jeux Harry Potter sera de la partie ou non. Hogwarts Legacy est prévu sur PS5, Xbox Series et PC à une date inconnue.