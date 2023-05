Le plus gros jeu Harry Potter à ce jour a d’ores et déjà explosé tous les records depuis sa sortie en février dernier. Pourtant, le jeu n’était disponible que sur PS5, Xbox Series et PC à son lancement. Les versions PS4, Xbox One et Nintendo Switch quant à elles devaient arriver petit à petit un peu plus tard. Seulement voilà, il y a visiblement eu quelques choucas puisque des reports sont venus semer le trouble. Les moutures PS4 et Xbox One ont été retardées, mais on finit par voir le jour quand même il y a peu. En revanche, quid d’Hogwarts Legacy sur Switch ? Là, c’est une autre histoire.

Hogwarts Legacy a encore des problèmes sur Switch

Avalanche l’a dit, il ne veut pas lancer son jeu à la va-vite sans être certain que celui-ci soit ultra solide. On a vu le résultat sur PS4 et Xbox One, les versions sont canons. Le gros comparatif avec les consoles new gen le confirme, Hogwarts Legacy est au top peu importe la plateforme. Le report est donc totalement excusé. Seulement, voilà, les joueurs Switch attendent toujours. Et malheureusement, ils vont encore pouvoir se ronger la baguette encore un moment puisque le studio vient de repousser une nouvelle fois son portage.

Alors que Hogwarts Legacy était attendu sur Switch cet été, il ne verra finalement le jour que le 14 novembre 2023. Un report de plusieurs mois donc.

La magie va t'elle opérer chez Nintendo aussi ?

La raison de cet ultime décalage n’a pas été totalement évoquée, mais il semblerait que ce soit une nouvelle fois une question d’optimisation. Les fans peuvent donc se rassurer en se disant que les développeurs d'Avalanche savent ce qu’ils font. Comme dit plus haut, les portages PS4 et Xbox One sont d’excellente facture, croisons les doigts pour que la version Switch soit du même calibre. La petite de Nintendo est peut-être moins balèze que ces concurrentes, elle n’en reste pas moins encore capable de faire de très jolies choses. En témoigne encore l’excellent Zelda Tears of the Kingdom, que l’on peut d’ores et déjà qualifier de jeu culte.