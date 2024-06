Plus d’un an après sa sortie, Hogwarts Legacy vient d’accueillir l’une de ses mises à jour les plus importantes. Un patch généreux, qui corrige de nombreux problèmes, débloque du contenu gratuit pour tout le monde et ajoute un mode photo et des fonctionnalités inédites par la même occasion. À cela s’ajoutent des nouveautés inédites, notamment en matière d’équipements. Bref, Avalanche a retroussé ses manches pour occuper de nouveau les apprentis sorciers cet été. Il semblerait cependant que les développeurs n’en aient pas tout à fait fini avec Hogwarts Legacy.

Bientôt une nouvelle version pour Hogwarts Legacy

Warner Bros Games préparerait une dernière surprise pour les inconditionnels de l’univers d’Harry Potter. Le succès commercial du jeu avait de quoi donner des ailes. Hogwarts Legacy, c’est quand même 24 millions de copies vendues en moins d’un an malgré un appel au boycott et le seul jeu à être parvenue à éjecter Call of Duty de son trône des meilleures ventes annuelles. Si les équipes ne se montraient pas forcément favorables à un DLC et qu’une suite aurait été commandée dans la foulée, il semblerait en revanche que le jeu en monde ouvert n’ait pas dit son dernier mot. Jason Schreier, journaliste dont la réputation n’est plus à refaire, mentionne en effet l’arrivée d’une version ultime : Hogwarts Legacy Director’s Cut.

Le contenu de cette nouvelle édition à paraître reste encore flou à l’heure où nous écrivons ces lignes. Le journaliste de Bloomberg n’est pas entré dans les détails, mais il faudra certainement s’attendre à des nouveautés. Warner Bros. Games auraient en effet fait venir en renfort une bonne partie des effectifs de Suicide Squad Kill the Justice League pour prêter main forte sur cette ressortie de Hogwarts Legacy et son nouveau contenu potentiel. Une décision peu étonnante vu l’échec critique et commercial qu’a été le jeu service. La rumeur veut que le studio aille jusqu’à une cinquième saison, après quoi Suicide Squad Kill the Justice League n’aurait plus le droit à des nouveautés ou à un suivi régulier. Cela ne semble donc qu’une question de temps avant que Warner Bros. n’arrête officiellement les frais.

Vers un DLC pour accompagner cette Hogwarts Legacy Directors Cut ? ©Warner Bros Games

A quoi s'attendre pour cette nouvelle édition ?

Quant à cette Hogwarts Legacy Director’s Cut on ne peut pour l’heure que spéculer sur ses éventuelles nouveautés. DLC, contenus narratifs inédits, nouvelles missions, zones inédites et pourquoi pas des améliorations en vue de versions Nintendo Switch 2 ou PS5 Pro… tout reste possible faute de davantage d'informations. Les fans eux ne se privent pas pour rêver éveiller, eux qui souhaitent tant un mini-jeu autour Quidditch. Le studio s'était montré assez formel sur ce point, d'autant que Warner commercialisera prochainement un free-to-play sur cette discipline. Ne jamais dire jamais ceci dit. CD Projekt RED avait toujours fermé la porte au fameux système de métro dans Cyberpunk 2077, avant de céder aux demandes lors d'une des dernières mises à jour du RPG.