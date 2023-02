Lors de l’annonce de ses configs PC, Hogwarts Legacy avait jeté un froid et les fans commençaient à avoir peur pour les versions PS5 et Xbox Series. Finalement, tout s’est plutôt bien passé malgré plusieurs bugs ici et là. Un gros patch à d’ores et déjà été publié et d’autres suivront certainement. Mais en attendant, Digital Foundry a fait l’autopsie complète du titre sur console. Et cette fois, une version surpasse bel et bien l’autre.

Et la meilleure version d'Hogwarts Legacy est...

Que ce soit sur PS5 ou Xbox Series, Hogwarts Legacy reste relativement joli. Le jeu propose plusieurs modes graphiques, comme la plupart des standards actuels. On retrouve un mode performance qui cherche à atteindre les 60 fps constant en sabrant un peu les graphismes, un mode fidélité qui lui au contraire, bloque les fps à 30 pour maximiser le rendu. Et enfin un mode équilibré qui vise un entre-deux.

Et si le travail est bien fait sur PS5, qui arrive à atteindre ses objectifs peu importe le mode choisi (à quelques petits couacs près) ce n’est clairement pas le cas de la version Xbox Series X. Malheureusement, sur la machine de Microsoft, que ce soit en mode performance, fidélité, Hogwarts Legacy accusé de grosses chutes de framerate, pouvant parfois même chuter de plus d’une dizaine d’images par seconde, ce qui peut provoquer des ralentissements ou des saccades. Digital Foundry affirme d’ailleurs que ce ne sont pas des chutes totalement isolées.

A n’en pas douter le jeu aura certainement le droit à de nouveaux correctifs dans les prochaines semaines ou les mois à venir. En attendant donc il faudra soit faire avec les quelques problèmes de stabilité de la version Xbox Series X ou opter pour une version PS5.

S’il est d'ores et déjà dispo sur PS5, Xbox Series et PC, Hogwarts Legacy arrivera également sur PS4 et Xbox One d’ici le mois d’avril. Une version Nintendo Switch devrait également débarquer cet été.