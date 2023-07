Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard a été l'un des plus gros cartons de 2023. En mai dernier, le jeu d'Avalanche Software s'était vendu à plus de 15 millions d'exemplaires partout dans le monde. Des ventes colossales qui ont permis à Warner Bros. Interactive de dépasser leurs prévisions de 256% selon Arien Darby, responsable senior du marketing de la société. Le début d'une grande saga ? Après une pluie de records, y compris sur la plateforme de streaming Twitch où le titre a réalisé le deuxième plus gros pic d'affluence pour un jeu uniquement solo, Hogwarts Legacy 2 semble être une évidence.

Hogwarts Legacy 2 en développement ? Un possible nouvel indice

Il y a quelques mois, une offre d'emploi a été découverte sur le site de Warner Bros. Discovery. Les développeurs étaient en quête d'un software engineer pour un « jeu AAA console non annoncé ». Hogwarts Legacy 2 ? C'est la piste la plus évidente. Hormis ce titre, l'équipe d'Avalanche Software n'a sorti que Cars 3 sous l'égide de Warner, qui ne boxe pas dans la même catégorie. Et le studio a justement besoin de bras pour concrétiser son projet.

Deux nouvelles offres d'emploi, pour des profils d'associate software engineer et de senior character technical artist, ont été publiées. Des candidats qui sont invités à préparer la suite en rejoignant l'équipe derrière ce jeu Harry Potter. Alors est-ce qu'il s'agit d'Hogwarts Legacy 2 ? On ne peut pas en être sûrs à 100%, mais le contraire serait étonnant. Le studio fait référence à son projet comme étant un AAA, et recherche des postulants à l'aise avec l'Unreal Engine. Le moteur graphique sur lequel tourne le premier épisode.

De plus, Avalanche Software a enterré l'idée de DLC, ce qui laisse du temps pour plancher sur une suite, tout en peaufinant la version Nintendo Switch. Cette mouture n'est toujours pas disponible, mais sauf pépin de dernière minute, elle arrive le 14 novembre 2023. Espérons pour les fans que le report aura permis de sortir un portage à la hauteur. La réponse dans quelques mois.

Crédits : PlayStation Blog.

Une version d'essai sur le PS Plus Premium

À quoi Hogwarts Legacy 2 pourrait-il ressembler ? Avalanche Software pourrait inclure un contenu supprimé du premier jeu. En fouillant les fichiers de L'Héritage de Poudlard, le dataminer GrandTheftDiamonds a trouvé une trace d'un système de romances. Les joueurs auraient alors eu la possibilité d'offrir par exemple des cadeaux pour développer une relation.

Dans ces fichiers, il est aussi fait mention de points pour les maisons. En lançant des sorts interdits, les joueurs auraient pu en perdre. Pour en regagner, il aurait fallu suivre un cours ou désamorcer un conflit. Enfin, un système de morale aurait pu également pimenter l'aventure. Le concept ? Influer sur la réputation des apprentis sorciers suivant leurs actions (violence, vol...). Les PNJ auraient ainsi été en mesure de percevoir différemment les magiciens en fonction de leur popularité ou impopularité. Prometteur ?

On verra si Avalance Software décide finalement d'ajouter ou non ces mécaniques dans Hogwarts Legacy 2. En attendant, si vous êtes curieux ou indécis sur le premier volet, une version d'essai gratuite est disponible pour les abonnés PS Plus Premium. Mais attention, à l'inverse d'autres démos, celle-ci est très courte : 45 minutes contre 2 à 3 heures en temps normal.