Le petit sorcier à lunettes, Harry Potter, est loin d'avoir dit son dernier mot. Un très gros projet de série est en préparation, et tout semble avancer dans la bonne direction. Voilà ce que l'on peut apprendre.

Pour ceux qui seraient passés à côté de l'information, une série Harry Potter sous forme de reboot est en préparation chez Warner et HBO. Cependant, ne vous attendez pas à retrouver les acteurs de la saga cinématographique originelle (ou alors sous forme de clin d'œil), car le casting sera bien évidemment totalement nouveau. L'objectif est de relancer la saga de J. K. Rowling à partir de zéro, avec tout ce que cela implique (potentielle déception des fans). Pour le moment, les nouvelles qui nous parviennent sont plutôt encourageantes. Voyez plutôt.

Du neuf pour la série Harry Potter

La nouvelle provient d'une exclusivité du média Deadline, réputé pour son sérieux dans la couverture des actualités cinématographiques. Selon cette information, Francesca Gardiner, scénariste de Succession, figure désormais parmi les finalistes pour l'adaptation des œuvres de J.K. Rowling sur la plateforme de streaming HBO Max. Gardiner est considérée comme l'une des trois scénaristes envisagées pour prendre les rênes du reboot du sorcier le plus célèbre au monde. Une décision à ce sujet est attendue sous peu. Warner, semble avoir refusé de commenter le projet pour le moment et de confirmer ou non cette rumeur.

Il est évident que le défi qui attend le scénariste choisi pour ce reboot de Harry Potter est considérable. Relancer une franchise aussi emblématique est loin d'être simple, d'autant plus que la communauté de fans, à la fois vaste et passionnée, a des attentes très précises. Heureusement, le ou la scénariste sélectionné(e) pourra bénéficier des conseils de J.K. Rowling, même si la tâche s'annonce complexe.

Francesca Gardiner apparaît ainsi comme un choix judicieux. Comme précédemment mentionné, elle est particulièrement reconnue pour son travail remarquable sur la série Succession. Son expérience ne s'arrête pas là, puisqu'elle a également contribué à l'écriture de plusieurs épisodes de À la croisée des mondes et d'un épisode de Le Maître du Haut Château.

La série Sucession.

Une nouvelle vision de la licence

Le mois dernier, Deadline rapportait que quatre scénaristes étaient en compétition pour le projet Harry Potter : Martha Hillier, Kathleen Jordan, Tom Moran, et Michael Lesslie. Avec l'ajout récent de Francesca Gardiner à cette liste, l'identité du ou des candidats écartés reste indéterminée. Ce groupe de talents a été sollicité par Max pour développer des présentations basées sur leur interprétation personnelle de la franchise. Apparemment, la production est ouverte à l'idée de retenir plusieurs de ces propositions... Des révélations surprenantes pourraient donc encore émerger. Wait and see.