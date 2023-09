Si vous faites partie des millions de fans d'Harry Potter, vous avez sûrement l'habitude de vous replonger dans les huit films dans la saga tranquillement l'hiver sous un plaid avec une boisson chaude. Un plaisir que les « Potterheads » partagent depuis des années, étant donné que le dernier long-métrage date quand même de 2011. D'ici quelque temps, les fans d'Harry Potter pourraient bien avoir autre chose à se mettre sous la dent puisque qu'une série adaptée de l'œuvre de J.K. Rowling est actuellement en production. Quelques mois après son annonce, le programme donne de ses nouvelles.

La série Harry Potter refait parler d'elle

Depuis que la série Harry Potter de Warner Bros a été annoncée en avril, nous n'avons plus vraiment entendu parler d'elle. Dans une interview accordée à Total Film Magazine, David Heyman, producteur du show, donne des nouvelles du programme. L'œuvre devrait respecter fidèlement les romans de J.K. Rowling, voire aller un peu plus loin que le matériau d'origine. En revanche, il va falloir se montrer patient avant de pouvoir dévorer les épisodes de la série Harry Potter.

Nous n'en sommes qu'au début. Nous n'avons même pas encore engagé de scénariste pour commencer à écrire. C'est un peu tôt. Mais j'espère que ce sera quelque chose de très spécial, qui nous donnera l'occasion de voir les livres et de profiter d'une série qui les explore plus en profondeur.

Ce n'est pas étonnant que la série compte se montrer fidèle aux livres Harry Potter puisque J.K Rowling est impliquée dans le projet en tant que productrice exécutive. Par contre, c'est bon de savoir qu'elle compte aller encore plus en profondeur et que le souci du détail sera là. L'auteure controversée, qui touchera un énorme pactole de 18 millions d'euros pour son rôle, veillera sûrement à ce que son travail soit respecté.

Pour ceux qui s'attendent à revoir le casting des films dans le show TV, ne rêvez pas trop. La série est un reboot avec un casting d'acteurs totalement original. Bien sûr, on ne sait pas encore qui aura l'honneur d'incarner Harry Potter et ses deux plus fidèles amis, Ron et Hermione. Selon Casey Bloys, le patron de HBO, le budget de la première saison sera équivalent à celui d'House of the Dragon, soit environ 200 millions de dollars. Rappelons que la série sera diffusée sur Max, la plateforme née de la fusion entre HBO Max et Discovery+.