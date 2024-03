Le roguelite Hades a fait tourner des têtes lors de sa sortie officielle en 2020 et même encore aujourd'hui. La rédaction de Gameblog, et plus particulièrement Plume, s'était laissé envoûter par le jeu de Supergiant Games (Transistor). « Une oeuvre sans véritable talon d'Achille, sans aucun doute la plus aboutie de Supergiant Games, qui ne mérite pas de tomber dans les limbes de votre indifférence ». Si jamais vous l'avez manqué, vous allez peut-être pouvoir le découvrir sans débourser un centime. Même si le titre mérite bien votre argent.

Le phénomène Hades jouable gratuitement ce mois-ci

Le score Metacritic de 93/100 (presse) d'Hades parle pour lui. La dernière production de Supergiant Games est l'un des jeux les mieux notés de tous les temps, et le plus gros succès du studio. Des critiques dithyrambiques qui ont unanimes sur le gameplay, la magnifique direction artistique ou encore la narration. Dans ce roguelite, le joueur incarne Zagreus, le fils du dieu des Enfers, qui rêve d'émancipation. Mais le problème, c'est que le paternel n'a pas très envie et fera tout pour empêcher son rejeton de quitter le cocon familial. Voilà pour les grandes lignes et, bien entendu, d'autres divinités telles que Zeus, Athéna ou Poséidon seront présents au cours de l'aventure. Un titre idéal à enchaîner après un marathon God of War.

Si l'on reparle d'Hades aujourd'hui, c'est qu'il va être gratuit très prochainement, mais pas pour tout le monde. Pour y jouer dans ces conditions, il vous faudra un abonnement actif à Netflix. Car comme annoncé par la firme au N rouge, le jeu rejoint Netflix Jeux à partir du 19 mars 2024. Pour rappel, il s'agit d'une offre qui est accessible depuis un smartphone ou une tablette iOS comme Android. Et même iPod Touch. Si vous êtes sur du matériel Apple, la société a mis à disposition un lien pour télécharger automatiquement Hades dès qu'il sera disponible. Quand vous l'aurez terminé, vous pourrez jeter un oeil au reste du catalogue de Netflix Games qui inclut la trilogie GTA Definitive Edition, Death's Door ou encore Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

Quant à Hades 2, qui bat déjà des records avant son lancement, rendez-vous cette année pour la version en accès anticipé sur Steam.