Rockstar a apparemment des plans pour GTA et d'autres de ses grosses franchises. Une annonce prochaine semble se profiler, on vous explique tout en détails.

Quand on parle de Rockstaer Games ces derniers temps, tous les regards se tournent vers le monumental GTA 6. Établissant déjà des records plus d'un an avant sa sortie, le prochain opus de la licence à succès Grand Theft Auto est très clairement l'un - si ce n'est LE - des titres les plus attendus de la décennie. Compte tenu des enjeux, les observateurs surveillent donc avec d'autant plus d'attention les nouvelles initiatives de l'éditeur.

Et autant dire que, ces derniers temps, tout n'est pas des plus rassurants. Les joueurs de GTA Online, l'extension multijoueur de GTA 5, ont eu à déplorer de nouveaux ajouts qui n'étaient pas vraiment les bienvenus. Les joueurs ont également exprimé leur mécontentement face à des décisions controversées de la part de Take-Two, la maison-mère de Rockstar. En sera-t-il de même avec cette annonce qui semble se profiler ? Pas sûr, ce pourrait au contraire être une bonne nouvelle pour de nombreux joueurs.

Bientôt une surprise pour GTA ?

Vous l'aurez sans doute remarqué, Rockstar tend de plus en plus à étendre son champ d'action sur le support familial qu'est la Nintendo Switch. Plusieurs jeux de la firme étoilée ont, de fait, rejoint le catalogue de la console hybride ces dernières années. Ce n'est pas une première dans le sens où nous avions déjà pu voir un excellent GTA sortir sur Nintendo DS. Mais, cette fois, il ne s'agit pas de titres développés pour console portable, mais bien de portages d'opus sortis sur consoles de salon.

La conquête a débuté en 2017 avec Le portage de L.A. Noire, le jeu d'enquête se déroulant dans les années 1940. Puis, plus étonnant, c'est la GTA Trilogy — The Definitive Edition qui a débarqué sur la console de Big N. Puis, le remaster du premier Red Dead Redemption fini de convaincre que les jeux matures avaient tout à fait leur place sur Switch.

Et si on vous disait que vous pouviez jouer à ces trois titres “gratuitement” sur Switch ? C'est ce que laisse penser un leak. Repéré par l'internaute Tez2, toujours très bien informé sur les actualités de la firme étoilée, la mention « Nintendo Switch » est brièvement apparue sur le site de Rockstar concernant l'abonnement GTA+.

Cet abonnement, lancé en mars 2022, profite, comme son nom l'indique, aux joueurs de GTA Online. Ceux-ci reçoivent régulièrement des bonus in-game. Mais, ce n'est pas tout. Il donne également accès à plusieurs jeux du catalogue Rockstar. Si cela se confirme, alors les joueurs profiteraient de ces trois jeux gratuits en contrepartie de leur abonnement à GTA+. Reste donc à savoir si cette erreur d'affichage est bien le signe d'une annonce imminente.