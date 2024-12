La licence Grand Theft Auto est une satire de la société américaine pour le meilleur comme pour le pire. Une saga qui a abordé de nombreux thèmes sensibles pour les dénoncer la plupart du temps. Mais sans nécessairement le vouloir, le studio a également offensé certaines personnes, en raison d'excès. À mesure que les temps changent, et suite aux profonds changements de la culture interne chez Rockstar Games, il est fort probable que GTA 6 fasse aussi plus attention à ce qui est dit ou ce qui est montré dans le jeu.

Plein de folie dans GTA 6... mais avec des limites ?

Dans un article de Bloomberg, Jason Schreier a révélé que GTA 6 fait trembler tout le monde avant même sa sortie. Selon lui, plusieurs éditeurs attendent qu'une date de sortie soit annoncée avant de pouvoir caler les lancements de leurs propres jeux. À l'intérieur de ce papier, le journaliste revient également sur un autre aspect qu'il avait déjà évoqué en 2022. Il y a deux ans, il a expliqué que GTA 6 pourrait être plus sage que ses aînés dans le fond et dans la forme, afin de s'assurer de ne blesser personne. Ce changement de cap serait maintenu, mais attention.

« Rockstar a demandé à ses scénaristes d'être moins grossiers à l'égard des transgenres et autres minorités, cibles habituelles des gags à l'emporte-pièce dans les versions précédentes ». Dans la version next-gen de GTA 5, Rockstar Games avait déjà fait le ménage pour supprimer les références, blagues ou caricatures pouvant heurter les personnes LGBTQ+. Des Drag Queens avaient par exemple été retirées devant une boîte de nuit du jeu, tout comme certains dialogues. L'un des véhicules, Post Op, faisait également une référence jugée douteuse aux personnes ayant changé de genre et pratiqué une opération chirurgicale en ce sens.

Quand l'acteur de Michael se moque des « anti-wokistes »

Sans détails supplémentaires, il est impossible de dire à quoi ressemblera GTA 6, bien que le premier trailer montre en tout cas l'esprit de la saga. Mais l'humour sera peut-être plus dosé et « moins sans limite » pour ne pas offenser gratuitement ou jeter de l'huile sur le feu. Le trailer de GTA 6 a réveillé certains bas instincts et a mené à un déferlement de racisme, d'homophobie ou de grossophobie...

Un jeu déjà trop « woke » selon certains qui a fait réagir Ned Luke, l'acteur de Michael dans Grand Theft Auto V. « Il y a beaucoup de ces clowns qui disent : "Rockstar devient woke. Ils s’enfoncent dans le côté woke du monde". Il y a eu d’autres protagonistes féminins dans le passé, mais évidemment pas dans quelque chose d’aussi énorme que ça ». Une prise de position claire et bienvenue face à ces commentaires.

Source : Bloomberg.