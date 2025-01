Le très attendu GTA 6 fait encore parler de lui. Cette fois, c’est la question des performances sur consoles qui anime les débats. Car on le sait, les joueurs sont très attachés (à raison) à un framerate fluide, avec au moins 60 FPS. Ce qui risque de poser problème au jeu tant attendu de Rockstar.

GTA 6 pourrait décevoir sur ce point

D’après Mike York, un ancien animateur de Rockstar Games, le jeu GTA 6 ne devrait pas atteindre 60 images par seconde sur PS5 et Xbox Series X/S, du moins pas au lancement. Selon lui, Rockstar viserait plutôt un 30 FPS verrouillé. Autrement dit, le studio fera tout pour que le jeu ne descende jamais sous cette barre. Il n’y aura pas de ralentissements majeurs, mais ne vous attendez pas à une fluidité extrême non plus.

Bien sûr, il y aura des moments où le jeu pourra dépasser les 30 FPS, mais jamais de manière stable. Une fréquence de 60 FPS semble hors de portée sur les consoles actuelles, sauf avec des astuces techniques. Beaucoup espèrent que la PS5 Pro, pourra faire tourner GTA 6 à 60 FPS. Mais là encore, Mike York reste sceptique. Il pense que, sauf surprise, même une version améliorée de la PlayStation 5 ne suffira pas à offrir une expérience parfaitement fluide.

La seule solution pourrait être une technologie d’upscaling via IA, comme celle que PlayStation développe actuellement ou comme le DLSS de chez Nvidia. Cette approche permettrait d’augmenter artificiellement le nombre d’images par seconde sans trop impacter les performances.

Une version PC plus fluide ?

Si les consoles semblent limitées, le PC devrait être avantagé pour GTA 6. Avec de nouvelles cartes graphiques et des mises à jour, il sera sans doute possible d’atteindre les 60 FPS, voire plus, grâce aux améliorations techniques et aux optimisations post-lancement. Mais le jeu n'est même pas encore annoncé sur cette plateforme.

Pour l’instant, GTA 6 est toujours en développement. Sa sortie est prévue pour l’automne 2025 sur PS5 et Xbox Series X/S. Rockstar travaille dur pour offrir une expérience immersive et techniquement impressionnante, mais il faudra faire avec certaines limites matérielles.

Alors, faut-il s’attendre à un jeu bloqué à 30 FPS sur consoles ? Tout porte à croire que oui, du moins au début. Mais avec le temps, des patchs, des améliorations matérielles et des versions PC optimisées pourraient bien changer la donne.

Source : Kiwi Talkz