La sortie prochaine d'un jeu inédit sur Gollum devrait étancher la soif des fans de J. R. R. Tolkien. Mais depuis la révélation des diverses éditions, certains font la grimace et ne sont pas prêts à vider leur portefeuille pour être totalement immergés dans l'univers.

La polémique de la Précieuse Édition du Seigneur des Anneaux Gollum

En plus de l'édition Standard du Seigneur des Anneaux Gollum, Daedalic Entertainment a présenté une Édition Précieuse avec plusieurs bonus. Une édition qui sera indisponible dans le commerce. Il s'agit d'une version uniquement dématérialisée, avec divers contenus numériques à récupérer en ligne. Le jeu sera bien distribué en physique sur consoles, mais sans autre avantage particulier, si ce n'est un pack de 6 emotes pour le héros.

Dans la liste des bonus numériques de l'Édition Précieuse de The Lords of the Rings Gollum, il y en a un qui fait parler beaucoup plus que les autres. En effet, en payant plus cher, vous pourrez jouer l'intégralité du titre en Sindarin, la langue elfique. Des doublages immersifs qui ont été réalisés par des professionnels, comme annoncé par le studio de développement. Ceux qui se contentent de l'édition normale pourront entendre des personnages parler en Sindarin de temps à autre, mais c'est tout. Il sera ainsi impossible de profiter de TOUS les dialogues dans la langue elfique. Un cadeau pour les fans les plus hardcore.

Contenu de l'Édition Précieuse de The Lords of the Rings: Gollum

Un code pour télécharger le jeu

Des illustrations exclusives du développement avec plus de 100 croquis originaux

Un compendium de l’histoire pour en découvrir les secrets

La bande originale avec 17 titres joués par un orchestre

Des doublages additionnels pour jouer en VO Sindarin, la langue elfique. Une piste sonore réalisée par des professionnels spécialisés dans le domaine

6 emotes

La réponse de Daedalic Entertainment aux détracteurs

Ce DLC payant de voix supplémentaires en Sindarin - qui devrait être disponible à l'achat séparément - n'a pas fait que des heureux parmi les joueurs. Daedalic Entertainment a alors voulu désamorcer la situation en donnant des détails sur ce choix. Le studio a mis en avant le fait que les doublages étaient réalisés par des professionnels, et qu'ils étaient destinés aux passionnés de Tolkien.

Les Elfes du jeu parleront de temps en temps dans leur langue, le Sindarin. L'extension VO Sindarin ajoute des lignes de dialogue supplémentaires à certains personnages en arrière-plan. En traversant la forêt de Grand'Peur ou d'autres lieux de la Terre du Milieu, Gollum pourra écouter différentes conversations entre les Elfes. Ces dialogues se greffent à l'atmosphère et à la construction du monde. Daedalic a fait le maximum en engageant des comédiens de doublage qui ont été formés au Sindarin par nos experts sur le lore. C'est un DLC pour les vrais passionnés de Tolkien qui veulent s'immerger encore davantage dans le monde la Terre du Milieu.

Le Seigneur des Anneaux : Gollum sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store et Microsoft Store) à partir du 25 mai 2023.