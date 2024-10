Encore une fois, GOG permet de profiter entièrement d'un jeu gratuit et de le garder à vie dans sa bibliothèque. Le mois d'octobre commence sur les chapeaux de roues.

Au-delà de l'Epic Games Store ou encore Steam, GOG est également un excellent moyen de récupérer des jeux gratuitement à intervalles réguliers. Et justement, en ce début du mois d'octobre, il est temps de récupérer celui qui est disponible. Une véritable petite merveille qu'il serait bien dommage de manquer.

GOG fait vraiment plaisir

Si vous aimez les jeux d'aventure remplis de mystères surnaturels, c’est le moment de vous réjouir. Whispering Willows est actuellement gratuit sur GOG, et c'est l'occasion parfaite de plonger dans cet univers fascinant sans dépenser un centime. Développé par Night Light Interactive, ce jeu vous propose une aventure émotive et intrigante, où les énigmes et les esprits se mêlent pour offrir une expérience unique.

Dans Whispering Willows, vous incarnez Elena Elkhorn, une jeune fille à la recherche de son père disparu. Le jeu se déroule dans un mystérieux manoir, où Elena découvre un pendentif magique qui lui permet de communiquer avec les esprits et de passer entre le monde des vivants et celui des morts. Ce pouvoir est essentiel pour résoudre les énigmes et découvrir les secrets du manoir.

Chaque esprit que vous rencontrez a son histoire à raconter, et ces rencontres enrichissent l'intrigue. Le jeu est entièrement en 2D, avec des graphismes soignés et une bande sonore immersive qui renforcent l’atmosphère mystérieuse et oppressante du manoir. C’est une expérience captivante pour ceux qui aiment les jeux d'aventure avec une touche de surnaturel.

Whispering Willows a reçu de nombreuses critiques positives pour son ambiance et sa narration. Le jeu se distingue par ses énigmes bien pensées, son style visuel accrocheur et une histoire riche en émotions. Il parvient à combiner exploration et résolution de puzzles tout en gardant une fluidité dans le récit. Le jeu est disponible sur GOG sur cette page. N'attendez plus pour récupérer votre copie car il ne reste que 3 jours pour le faire.

Source : GOG