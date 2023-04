On l'oublie souvent avec la présence très importante de Steam mais la plateforme GOG propose aussi de nombreuses soldes. Cette fois il s'agit des soldes du printemps qui permettent d'obtenir à un tarif très (très) avantageux certaines pépites vidéoludiques. On vous dresse une liste non exhaustive des pépites à absolument découvrir pour le prix pour l'occasion.

Entre -90% et -80% sur GOG sur quelques perles

Dans la liste des jeux à -90% et -80% sur GOG on retrouve :

L'excellent Brothers : A Tale of Two Sons , un jeu d'aventure en coopération qui propose le voyage épique de deux frères. Soit on décide de contrôler les deux frères en solo soit on joue pleinement à deux. Vous pouvez vous procurer le tout pour 1,49 euros (au lieu de 14,99 euros) et ça vaut vraiment le coup. Une expérience à vivre avec un proche car touchant et libérateur pour l'esprit.

, un jeu d'aventure en coopération qui propose le voyage épique de deux frères. Soit on décide de contrôler les deux frères en solo soit on joue pleinement à deux. Vous pouvez vous procurer le tout pour et ça vaut vraiment le coup. Une expérience à vivre avec un proche car touchant et libérateur pour l'esprit. Ken Follett’s The Pillars of the Earth : un point'n click médiéval qui est adapté du fameux roman à succès sur les bâtisseurs de cathédrale. Une véritable plongée dans l'histoire médiévale britannique qu'il est bien difficile de bouder. C'est somptueux aussi bien artistiquement que du coté de l'audio et du gameplay. Le jeu est à 1,99 euros (au lieu de 19,99 euros)

: un point'n click médiéval qui est adapté du fameux roman à succès sur les bâtisseurs de cathédrale. Une véritable plongée dans l'histoire médiévale britannique qu'il est bien difficile de bouder. C'est somptueux aussi bien artistiquement que du coté de l'audio et du gameplay. Shadow Tactics : Blades of the Shogun : si vous aimez le Japon Feodal, c'est clairement le jeu à se procurer. C'est un jeu tactique au cœur d'une histoire de samouraï. C'est beau, c'est prenant et ça donne surtout envie de s'acheter un billet d'avion pour l'Empire du soleil levant. Et cerise sur le gâteau c'est à 3,99 euros (au lieu de 39,99 euros).

: si vous aimez le Japon Feodal, c'est clairement le jeu à se procurer. C'est un jeu tactique au cœur d'une histoire de samouraï. C'est beau, c'est prenant et ça donne surtout envie de s'acheter un billet d'avion pour l'Empire du soleil levant. Et cerise sur le gâteau c'est à Darkest Dungeon : c'est un RPG roguelike gothique qu'on ne présente plus. Si vous aimez le challenge et les ambiances lugubres, il serait dommage de bouder son plaisir. D'autant que le tout est à 3,49 euros (au lieu de 22,99 euros)

: c'est un RPG roguelike gothique qu'on ne présente plus. Si vous aimez le challenge et les ambiances lugubres, il serait dommage de bouder son plaisir. D'autant que le tout est à Outlast 1 et Outlast 2 : le jeu d'horreur et sa suite. On espère que vous n'êtes pas cardiaque car l'ambiance hôpital psychiatrique abandonné fonctionne à merveille et les nombreux jumps scare nt de quoi vous retourner l'estomac. Outlast 1 est à 2,79 euros (au lieu de 18,69 euros) . Sa suite est elle à 4,19 euros (au lieu de 27,99 euros).

et : le jeu d'horreur et sa suite. On espère que vous n'êtes pas cardiaque car l'ambiance hôpital psychiatrique abandonné fonctionne à merveille et les nombreux jumps scare nt de quoi vous retourner l'estomac. Outlast 1 est à . Sa suite est elle à This War of Mine : véritable ode contre la guerre, c'est un des jeux les plus forts de l'année 2018. Il mélange habilement "gestion", survie et horreur pour vous mettre une claque. C'est d'autant plus marquant avec la Guerre en Ukraine. Le jeu est 3,99 euros (au lieu de 26,29 euros)

: véritable ode contre la guerre, c'est un des jeux les plus forts de l'année 2018. Il mélange habilement "gestion", survie et horreur pour vous mettre une claque. C'est d'autant plus marquant avec la Guerre en Ukraine. Le jeu est Vous pouvez retrouver les autres jeux entre la page 1 et 2 de GOG sur ce lien.

Entre -80% et -60% sur de belles pépites

Dans la liste des jeux à -80% et -60% sur GOG on retrouve :

Frostpunk : c'est le jeu des créateurs de This War of Mine , il est donc difficile de passer à coté. Cette fois c'est une œuvre 100% gestion post-apo, dans laquelle vous allez devoir gérer une ville de survivants. C'est assez bouleversant et c'est aussi pour ça qu'il est dans cette liste. Il est en plus à 7,50 euros (au lieu de 29,99 euros) .

: c'est le jeu des créateurs de , il est donc difficile de passer à coté. Cette fois c'est une œuvre 100% gestion post-apo, dans laquelle vous allez devoir gérer une ville de survivants. C'est assez bouleversant et c'est aussi pour ça qu'il est dans cette liste. Il est en plus à . FTL : Advanced Edition : vous êtes aux commandes d'un vaisseau spatial et vous tentez de sauver la galaxie. C'est de la simulation et de la gestion spatiale de toute beauté (dans les mécaniques). Pour 2,39 euros (au lieu de 9,39 euros) vous auriez tord de vous en priver.

: vous êtes aux commandes d'un vaisseau spatial et vous tentez de sauver la galaxie. C'est de la simulation et de la gestion spatiale de toute beauté (dans les mécaniques). Pour vous auriez tord de vous en priver. INSIDE : encore une perle indé à se mettre sous la dent. L'histoire est bouleversante et le jeu vous met une véritable claque sensitive. On vous conseille d'être en bonne forme psychologique pour vous y plonger. Le jeu est à 5 euros (au lieu de 19,99 euros)

: encore une perle indé à se mettre sous la dent. L'histoire est bouleversante et le jeu vous met une véritable claque sensitive. On vous conseille d'être en bonne forme psychologique pour vous y plonger. Le jeu est à GRIS : une jeu de plateforme et de réflexion qui va vous retourner la tête. Aussi bien par sa beauté que par ses énigmes. Une perle à découvrir dans ce monde de brute. C'est en plus proposé à 4,29 euros (au lieu de 19,99 euros).

: une jeu de plateforme et de réflexion qui va vous retourner la tête. Aussi bien par sa beauté que par ses énigmes. Une perle à découvrir dans ce monde de brute. C'est en plus proposé à Hotline Miami : c'est tellement culte que John Wick 4 s'en inspire pour l'une de ses scènes d'action. De l'action et du combat avec une excellente maitrise. C'est à 2,19 euros (au lieu de 8,49 euros) .

: c'est tellement culte que John Wick 4 s'en inspire pour l'une de ses scènes d'action. De l'action et du combat avec une excellente maitrise. C'est à . SUPERHOT : un jeu qui chamboule votre façon de voir le FPS. Vous ne jouerez plus jamais aux shooters de la même manière après ça. Une perle rare. C'est à découvrir pour 6,91 euros (au lieu de 22,99 euros)

Entre -60% et moins, il y a aussi du choix

Dans la liste des jeux à -60% et et moins sur GOG on retrouve :

Little Nightmares 2 (Deluxe) : une pépite horrifique qui s'inspire beaucoup du travail de Tim Burton, mais pas que. Certes c'est de l'horreur mais c'est aussi très poétique à bien des niveaux. C'est à 15,99 euros (au lieu de 39,99 euros).

(Deluxe) : une pépite horrifique qui s'inspire beaucoup du travail de Tim Burton, mais pas que. Certes c'est de l'horreur mais c'est aussi très poétique à bien des niveaux. C'est à Northgard The Viking Age Edition : un jeu de stratégie en temps réel français qui joue avec la mythologie nordique de la plus belle des façons. Un must-have dans le genre. C'est au prix de 26,29 euros (au lieu de 65,59 euros). Cette édition permet de profiter de l'ensemble des DLCs.

The Viking Age Edition : un jeu de stratégie en temps réel français qui joue avec la mythologie nordique de la plus belle des façons. Un must-have dans le genre. C'est de 65,59 euros). Cette édition permet de profiter de l'ensemble des DLCs. Dead Cells : Roguelike, aventure, action... C'est un mélange des genres et un jeu à découvrir absolument. Le titre est aussi beau artistiquement qu'il est plein de challenges. C'est à 12,56 euros (au lieu de 24,99 euros).

: Roguelike, aventure, action... C'est un mélange des genres et un jeu à découvrir absolument. Le titre est aussi beau artistiquement qu'il est plein de challenges. C'est à 12,56 euros (au lieu de 24,99 euros). Vous pouvez retrouver le reste des soldes sur GOG via ce lien

Cette liste n'est donc pas exhaustive mais elle permet déjà de se faire plaisir avec des jeux indés qui sont totalement cultes.