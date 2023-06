La prochaine exclu PS5 de SIE Santa Monica Studio (God of War Ragnarok) se dévoile à l'avance à cause d'une erreur interne. Le nouveau jeu de Cory Barlog ?

C'est ce qui s'appelle potentiellement faire une grosse boulette. Au cours d'un livestream, l'une des scénaristes de God of War Ragnarok aurait divulgué les futurs plans de son équipe. Ce sera complètement différent des aventures de Kratos et Atreus.

Le nouveau jeu du studio de God of War aurait leaké

Il y a quelques semaines, Hermen Hulst, patron de PlayStation Studios, a fait un petit tour dans les locaux de SIE Santa Monica. Et compte tenu de sa position, il a eu un avant-goût de l'après God of War Ragnarok qui, vraisemblablement, est très inspirant. « Merci de m'avoir reçu Santa Monica. J'ai totalement été inspiré par ce que j'ai vu aujourd'hui » a-t-il déclaré sur Twitter. Mais évidemment, aucune information sur le ou les projet(s) prometteur(s) du studio.

Depuis plusieurs années déjà, il se murmure que le réalisateur de God of War, Cory Barlog, est sur une nouvelle franchise. Il avait émis le souhait d'avoir sa propre licence. Un jeu PS5 qui serait sa vision à 100% et non pas celle d'un autre. Le créateur a en effet développé le deuxième opus de GOW, une série initiée par David Jaffe (Twisted Metal) en 2005. Un rêve qui aurait été accordé par Sony Interactive Entertainment et selon les rumeurs, le prochain bébé de Barlog serait un jeu de science-fiction.

Un bruit de couloir qui aurait été confirmé, sans le vouloir, par Alanah Pearce. L'une des scénaristes de God of War Ragnarok. Dans une conversation avec Mike Bithell (John Wick Hex), cette dernière a laissé échapper qu'elle était actuellement à l'écriture d'un jeu de science-fiction. « Mike Bithell : [...] une franchise de science-fiction non annoncée que j'écris en ce moment; Alanah : idem, hehe ».

Vraie erreur ? Fort possible, mais sans réelle autre information, difficile de se prononcer. Ce qui est certain, c'est que God of War va certainement revenir sur PlayStation 5. Mais sûrement sans Cory Barlog aux commandes.

Kratos n'a peut-être pas dit son dernier mot

Pendant que Cory Barlog et Alanah Pearce seraient sur un jeu inédit de SF, Eric Williams, directeur de GOW Ragnarok, pourrait poursuivre les aventures de Kratos. Il a avoué qu'il ne serait pas gêné par le fait de concevoir un nouveau jeu God of War. « Je me souviens avoir parlé avec quelqu'un d'une société de jeux vidéo qui essayait de me faire partir. Il m'a dit "Tu veux être connu comme le gars de God of War pour le reste de ta vie ? Et j'ai alors répondu, c'était ça votre grand argument pour me dissuader ? Parce que oui, c'est ce que je veux en quelque sorte" » a-t-il indiqué lors d'une interview.

En revanche, si le divin chauve doit revenir, ça se fera sans le très talentueux Raf Grassetti. Après plus d'une décennie chez SIE Santa Monica, le directeur artistique de la franchise a mis les voiles. Une brouille entre lui et Sony Interactive Entertainment ? Non mais il a saisi une opportunité fort intéressante pour lui.

Il a accepté une offre de Netflix pour créer un jeu AAA inédit avec d'autres pointures de l'industrie. « J'ai la joie d'annoncer que j'ai rejoint Netflix pour développer un nouveau jeu AAA basé sur une nouvelle franchise. Je suis très heureux de pouvoir constituer une équipe et de travailler aux côtés de Jason Staten (Halo), Jerry Edsall (Gears 5) et Chacko Sonny (Overwatch 2) pour donner vie à un monde inédit. Je suis reconnaissant vis-à-vis de l'amour et du soutien que vous m'avez apportés ces dernières semaines. Faire des jeux est ce que j'aime et je ne compte pas m'arrêter de sitôt ». Ce sera un action-RPG à la troisième personne dans un univers fait de « grands secrets et d'aventures sans fin »