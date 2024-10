Après le succès de Fallout, les yeux sont rivés sur les prochaines adaptations signées Prime Vidéo. Prochaine en date, Like a Dragon, qui sort le 24 octobre 2024. On attend aussi une série Tomb Raider, entre les mains expertes de Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) qui nous promet déjà quelque chose d’ambitieux. Enfin, une série God of War est également en chemin. Très attendu, le show aurait en revanche beaucoup de mal à voir le jour et a même pris un sérieux coup dans l’aile il y a peu. Heureusement, le vent a tourné (ce fut rapide) et cette fois, la série est clairement sauvée puisque c’est une vraie star que l’on retrouve à sa tête.

La série God of War finalement sauvé, une vraie star à sa tête

À l’origine, la série God of War avait à sa tête une équipe composée de Rafe Judkins, Hawk Ostby et Mark Fergus. Ces derniers ont toutefois quitté le navire, laissant la série au point mort. Sony et Amazon MGM n’ont pas traîné et ont rapidement cherché une nouvelle tête pour leur projet, avec la volonté de trouver une nouvelle vision créative totalement différente de la précédente. Leur choix s’est finalement arrêté sur le très prolifique Ronald D. Moore, fraîchement revenu chez Sony Pictures.

Si le nom de l’homme ne vous dit rien, vous avez forcément déjà dû voir l’une de ses séries ou l’un de ses films. Il est notamment la plume derrière une grande partie des séries Star Trek des années 90, du regain de Battlestar Galactica, mais aussi et surtout créateur d’Outlander. Il a également travaillé sur plusieurs longs métrages comme The Thing (2011) ou encore Mission Impossible 2.

Ronald D. Moore pour une présentation de la série Outlander ©Michael Kovac/Getty Images for STARZ

Ce n’est donc pas un petit nouveau, mais bien un vétéran du milieu, une vraie star même. Ronald D. Moore se pose maintenant comme showrunner principal, scénariste et producteur exécutif de la série God of War. Plus que jamais ce sera sa vision qui sera appliquée à la série. Du coup, tout repart depuis zéro, il y a tout à refaire. Ce n’est pas demain la veille que l’on verra Kratos débarquer sur petit écran, mais au moins on sait désormais que la série est entre de très bonnes mains. Reste maintenant à voir comment tout ceci va se goupiller.

source : Deadline