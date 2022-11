On parle ici bien sûr du mode photo, grande tendance des jeux actuels, qui fait les beaux jours de milliers de joueurs. qui inondent les réseaux sociaux de leurs plus beaux clichés. Des titres comme Horizon Forbidden West, The Last of Us Part 1 ou encore Forza Horizon 5 (pour ne citer qu’eux) profitent ainsi de leur plastique avantageuse pour se prêter à l’exercice autant que possible, sauf God of War Ragnarok qui a oublié le mode en chemin.

C'est un comble tant il est sublime, mais oui, le très attendu God of War Ragnarok est complètement passé à côté de son mode photo à sa sortie. Santa Monica avait toutefois tenu à rassurer les fans en affirmant que celui-ci arriverait peu de temps après le lancement du jeu, et c’est le cas.

God of War Ragnarok a son mode photo grâce à un fan

Sauf que ce n’est pas le studio qui est à l’origine de la chose, mais le moddeur Speclizer, réputé dans le milieu, qui a trouvé le fameux mode photo inachevé et l’a rendu opérationnel d’un simple tour de passe-passe dont il a le secret.

Il signale toutefois dans les colonnes d’Eurogamer que dans son état actuel, le mode photo n’est pas pleinement terminé et un bon nombre de choses manquent et/ou pourraient être modifiées d’ici la sortie officielle. Il souligne néanmoins qu’en l’état, le mode est partaitement fonctionnel et ressemble à celui de God of War 2018.

En revanche, ce dernier serait déjà agrémenté d’ajouts inédits comme la possibilité de changer les expressions de Mimir (la tête que Kratos se trimbale à la ceinture la plupart du temps), en plus d’avoir une toute nouvelle interface.

En tout cas, s’il n’est pas encore rendu publique, le mode photo de God of War Ragnarok fonctionne bel et bien. Santa Monica ne devrait d'ailleurs pas tarder à le publier de manière totalement officiel.