Les aventures de Kratos et de son fils dans el dernier God of War ont beaucoup plus aux joueurs. Mais un élément a beaucoup divisé.

Longtemps soupçonné de n'être qu'une version "1.5" de son prédécesseur, God of War Ragnarok a fait taire la plupart des critiques. A sa sortie en novembre 2022, nous lui avions attribué la notre maximale. Comme la plupart des joueurs, nous avions alors loué sa BO épique, sa mise en scène exceptionnelle, ses combats gores et dynamiques, ou encore son jeu d'acteur aux petits oignons. Mais le jeu n'est pas exempt de défauts. L'un d'eux a même fait rager l'interprète d'Atreus en personne !

Des indices partout, tout le temps

Parmi les éléments qui avaient moins plus, quelques problèmes de caméra ou encore certaines lenteurs étaient à noter. Mais le plus frustrant reste probablement les conseils d'Atreus. Le fils de Kratos a bien grandi et a gagné en assurance, depuis le God of War de 2018. Peut-être un peu trop, d'ailleurs, puisqu'il ne laisse pas le joueur respirer lors des phases d'énigmes. Après quelques secondes, il commence à répéter des phrases en boucle pour lui indiquer la marche à suivre. Le pire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une option désactivable.

Et si beaucoup de joueurs ont été agacés, c'est visiblement le cas de Sunny Suljic aussi. IGN a publié ce mardi un extrait d'interview du doubleur d'Atreus datant des BAFTA 2023, qui se sont tenus le mois dernier. Lorsqu'on lui demande s'il aime que son personnage aide Kratos avec insistance sur les énigmes, il répond que non. Le journaliste s'en est d'ailleurs amusé : "J'adore l'idée que tu sois sur le canapé, et que tu te dises 'j'aimerais que ce mec la ferme!'". Et en effet, Suljic qualifie ses interventions in-game de "frustrantes". Il se trouve même que la situation est encore plus désagréable à vivre pour lui. Et pour cause, entendre sa propre voix nous donner des conseils doit avoir quelque chose de très irritant !

J'essaye de résoudre les énigmes, et puis je m'entends me donner des indices à moi-même. J'en ai tellement marre de ma propre voix parfois !

God of War, le GOTY qui ne fut jamais

On l'a dit, ce court extrait d'interview de Sunny Suljic date des BAFTA, en février. Et il faut qu'on parle de la récompense de jeu de l'année qui a une nouvelle fois snobée God of War Ragnarok. Rappelez-vous : aux Game Awards, en décembre, le titre de Santa Monica Studio était repartie avec six awards. Il avait reçu les récompenses de la meilleure musique, du meilleur design audio, de la meilleure narration, ou encore de la meilleure performance pour Christopher Judge.

Ces quatre prix, Ragnarok les a une nouvelle fois reçus lors de la cérémonie des BAFTA. Les options d'accessibilité et la performance de l'interprète d'Angrboda ont également été primées. En décembre le soft avait même été nommé meilleur jeu d'action. Et pourtant, à deux reprises, le titre de GOTY lui est passé sous le nez. Aux Game Awards, c'est évidemment Elden Ring qui a raflé la récompense. Le mois dernier, c'était le moins connu Vampire Survivors. Et vous, pensez-vous que God of War Ragnarok méritait le titre de jeu de l'année 2022 ?