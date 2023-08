Avec God of War Ragnarok, SIE Santa Monica Studio a transformé l'essai de la nouvelle formule. Le jeu a même réussi à compiler la direction d'avant et celle d'aujourd'hui pour un résultat étonnant et détonnant. Les critiques ont une fois de plus adhéré au voyage de Kratos & Atreus, et les ventes ont été démentielles. Un record historique pour la licence qui existe depuis 2005. Après un tel succès, on voit mal comment PlayStation pourrait en rester là, et un indice semble confirmer une bonne nouvelle.

Un nouveau jeu God of War en développement ? Incroyable !

Visiblement, il se passe beaucoup de choses dans les locaux de SIE Santa Monica. Au moins deux très gros jeux seraient en développement en ce moment même. Depuis quelques temps, une rumeur veut que Cory Barlog soit le directeur d'une nouvelle franchise de science-fiction. Un bruit de couloir qui aurait été corroboré par l'une des scénaristes de God of War Ragnarok, Alanah Pearce.

Voici l'échange qu'elle a eu avec Mike Bithell, le développeur de Thomas Was Alone ou encore John Wick Hex. « Mike Bithell : [...] une franchise de science-fiction non annoncée que j'écris en ce moment; Alanah : idem, hehe ». À voir si c'était une vraie boulette de sa part, mais Cory Barlog a réellement exprimé le souhait de créer sa franchise, God of War n'étant pas la sienne à la base. Le fait qu'il ait cédé sa place de réalisateur pour Ragnarok est peut-être un indice supplémentaire.

Si ce projet est réel, ce serait donc le plus avancé. Quant au second, il s'agirait bel et bien d'un nouveau jeu God of War. SIE Santa Monica est à la recherche de différents profils pour des postes dans le Combat Design. Et pour être embauchés, les candidats « doivent connaître GOW (2018) et GOW Ragnarok ». Mais plus que cela, ils doivent impérativement « être capables de parler en détail des systèmes de combat, des mécaniques et des ennemis ». En bref, il faut connaître cet univers sur le bout des doigts et être en mesure de l'analyser en profondeur.

Crédits : PlayStation.

Ce développeur dit oui à un retour de Kratos... et Atreus ?

God of War Ragnarok a définitivement refermé l'arc nordique de la saga. Aucun DLC ne verra le jour car Eric Williams, le directeur de cet épisode, pense avoir fait le tour de la question.

« Il y a plusieurs raisons : l'une des plus importantes est que le premier God of War nordique nous a demandé 5 ans de développement. Je ne sais pas combien de temps le second va prendre - je balance, je pense que ce sera à peu près la même chose - et s'il l'on imagine devoir en faire un troisième dans le même temps, on arrive à un cycle de quinze ans pour raconter une seule et même histoire. Je pense que c'est une période bien trop étalée. Et vu où nous en étions avec Eric et toute l'équipe, je me suis dit que l'on pourrait conclure avec un second jeu, car le cœur de notre histoire, c'est vraiment la relation qui unit Kratos et Atreus ».

La fin du jeu se suffit à elle-même, même si elle tease un nouveau voyage pour Kratos et Atreus. Ensemble ? Chacun de leur côté ? Mystère. Mais en tout cas, Eric Williams a déjà déclaré qu'il serait pour poursuivre la franchise. « Je me souviens avoir parlé avec quelqu'un d'une société de jeux vidéo qui essayait de me débaucher. Il m'a dit "Tu veux être connu comme le gars de God of War pour le reste de ta vie ? Et j'ai alors répondu, c'était ça votre grand argument pour me dissuader ? Parce que oui, c'est ce que je veux en quelque sorte" ».

Voir Eric Williams sur un God of War 3 PS5 serait une excellente nouvelle, mais il y en a une mauvaise. Le très talentueux directeur artistique Raf Grassetti a quitté le studio pour aller chez Netflix. Avec Jason Staten (Halo), Jerry Edsall (Gears 5) et Chacko Sonny (Overwatch 2), il est en train de donner vie à une nouvelle IP qui sera un action-RPG.