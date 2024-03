Ghostbusters est l'un des plus grands phénomènes de la pop culture. Une licence culte que l'on doit au réalisateur Ivan Reitman, épaulés par Harold Ramis et Dan Aykroyd (Ray) à l'écriture, et à l'ensemble du casting mythique dont la légende Bill Murray. Des classiques indémodables des années 80 aussi populaires que Retour vers le Futur, et qui rassemble une grande communauté de fans. Les hommages, plus ou moins appuyés, à la franchise sont réguliers et ce n'est pas Stranger Things qui pourra dire le contraire. Mais dans quelques jours, c'est une autre oeuvre qui va s'emparer des chasseurs d'ectoplasmes.

Une nouvelle collaboration jeu vidéo pour Ghostbusters

La licence Ghostbusters est née au cinéma et c'est par ce biais qu'elle fera son retour le 10 avril 2024, date de sortie officielle du film SOS Fantômes : La Menace de glace. Un long-métrage qui va essayer d'offrir un futur à la saga, tout en regardant encore dans le rétro avec l'apparition au casting de Bill Murray (Peter Venkman), Dan Aykroyd (Ray Stantz), Ernie Hudson (Windson Zeddemore) ou encore Annie Potts (Janine Melnitz). Mais la série a aussi eu le droit à ses propres jeux vidéo, depuis des décennies, comme avec les récents le soft Ghostbusters: Spirits Unleashed et le titre VR Rise of the Lord. Et une nouvelle surprise est en train d'organiser son lancement.

À la manière des contenus Mass Effect dans Destiny 2, Bungie annonce un crossover Ghostbusters pour le 19 mars 2024 sur consoles et PC. Il n'y a pas encore de détails définitifs, mais pour le coup, cette collaboration ne devrait inclure que des objets payants. Le studio mettra tout cela au clair en temps voulu, mais on sait déjà à quoi s'attendre. Ce partenariat Destiny 2 x Ghostbusters permettra d'obtenir un passereau basé sur le nouveau méchant de S.O.S. Fantômes : La Menace de Glace. Le vaisseau des joueurs, qui sert notamment à passer d'une planète à l'autre, pourra quant à lui prendre la forme de la mythique ECTO-1. Et pour terminer en beauté, Bungie a dévoilé un Ghost - le petit robot qui suit le personnage et peut par exemple faire office de lumière - à l'effigie du légendaire Bouffe-tout.